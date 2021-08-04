Артем ФРАНКОВ: «Шевченко не смог противостоять политическому напору УАФ»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков высказался об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера национальной команды по футболу:

«По большому счету Шевченко не смог противостоять политическому напору, был не готов к нему. Может быть, и не хотел с этим связываться. Политика...

Нам же испохабили подготовку к Евро — всеми этими акциями! Сборной не давали спокойно готовиться к турниру. Вся эта свистопляска связана с амбициями действующего главы ФФУ — Андрея Павелко. Сейчас он активнейшим образом пытается вернуться в политическую жизнь страны, используя самую простую линию. Линию правого патриотизма. И национализма.

Шевченко — русскоязычный человек. Он вообще космополит. Человек живет в Англии, Италии, работает в Украине. Гражданин мира. И он не до конца понимал, что происходит. Его же частенько обкладывали не за то, что он, допустим, выпускал на поле Марлоса, а потому, что он и его подопечные говорили по-русски! Вот это кое-кому очень не нравилось. И это вызывало нормальную реакцию у тренера: да какая вам разница, на каком языке я говорю! Да хоть по-китайски, вы что, издеваетесь?!

Лично я считаю себя украинским патриотом, болельщиком сборной Украины. Я знаю украинский язык, но я говорю на родном — русском языке. Эту позицию я неоднократно озвучивал.

А что творили эти политические деятели из федерации? Просто вбивали клин между игроками! Мол, почему он не говорит на украинском?! Так что ситуация, конечно, была сложная», - сказал Франков.