Артем ФРАНКОВ: «Шевченко не смог противостоять политическому напору УАФ»

Известный журналист высказался об отставке тренера

  • 04.08.2021 08:53
  • 8269 просмотров
  • 29 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Шевченко не смог противостоять политическому напору УАФ»
© Telegram. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков высказался об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера национальной команды по футболу:

«По большому счету Шевченко не смог противостоять политическому напору, был не готов к нему. Может быть, и не хотел с этим связываться. Политика...

Нам же испохабили подготовку к Евро — всеми этими акциями! Сборной не давали спокойно готовиться к турниру. Вся эта свистопляска связана с амбициями действующего главы ФФУ — Андрея Павелко. Сейчас он активнейшим образом пытается вернуться в политическую жизнь страны, используя самую простую линию. Линию правого патриотизма. И национализма.

Шевченко — русскоязычный человек. Он вообще космополит. Человек живет в Англии, Италии, работает в Украине. Гражданин мира. И он не до конца понимал, что происходит. Его же частенько обкладывали не за то, что он, допустим, выпускал на поле Марлоса, а потому, что он и его подопечные говорили по-русски! Вот это кое-кому очень не нравилось. И это вызывало нормальную реакцию у тренера: да какая вам разница, на каком языке я говорю! Да хоть по-китайски, вы что, издеваетесь?!

Лично я считаю себя украинским патриотом, болельщиком сборной Украины. Я знаю украинский язык, но я говорю на родном — русском языке. Эту позицию я неоднократно озвучивал.

А что творили эти политические деятели из федерации? Просто вбивали клин между игроками! Мол, почему он не говорит на украинском?! Так что ситуация, конечно, была сложная», - сказал Франков.

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Источник — Спорт-Экспресс

(38 голосов)

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Комментарии
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    Victor Podzigun
      Victor Podzigun, 04.08.2021 10:18
    -1
    Ха ха ха. Довбни.
    Ссылка
    Mikola12
    online
      Mikola12, 04.08.2021 10:14
    +1
    ffggpl, 04.08.2021 09:48
    Франков каже, яка різниця! Той і розмовляй в Україні українською, якщо немає різниці. Дістали ці російськомовні скиглити. Їдьте до Англіїї й розмовляйте російською там, різниці ж не має.
    А что ты хотел услышать от жида сранкова?
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    stalhim
      stalhim, 04.08.2021 10:07
    +1
    osa110, 04.08.2021 09:30
    Опять косой взгляд на проблемы футбола и не только. Продажный не забыл , у кого он на службе. ОПЗЖ - Суркисы - Франков. Вопросы?
    Пусть ещё эта гнида расскажет кто сделал гадость в сборной с натурализацией Мораеша......, я думаю он знает..........
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    zac1310
    online
      zac1310, 04.08.2021 10:06
    +1
    ьа чё вы к тому Франкову придолбались? Более-менее адекватный перс, когда не говорит о конфликте павелки с братьями Суркис
    Ссылка
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 04.08.2021 10:05
    -1
    Динамовские эксперты Франков и Несенюк - это дно!
    Что Вы несёте?
    Ссылка
    Сергій Лавренюк
    online
      Сергій Лавренюк, 04.08.2021 09:53
    -1
    Політична свистопляска і політизація - це якраз подібні заяви франкова і К
    Ссылка
    ffggpl
      ffggpl, 04.08.2021 09:48
    0
    Франков каже, яка різниця! Той і розмовляй в Україні українською, якщо немає різниці. Дістали ці російськомовні скиглити. Їдьте до Англіїї й розмовляйте російською там, різниці ж не має.
    Ссылка
    turist86
      turist86, 04.08.2021 09:48
    +3
    Франков обкурився? Про мову ВЗАГАЛІ не йшлося, за винятком критики письменниці Лариси Ніцой щодо Артема Довбика.
    Вона письменниця, педагог, громадська діячка, член Національної спілки письменників України, але взагалі не політик! Не президент, не міністр, не депутат.
    І Шева пішов завсім не через політику. Тож нічого вішати локшину на вуха!
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    NM16071
      NM16071, 04.08.2021 09:47
    0
    Та нащо ця дискусія: "бе" і по українськи і по російски звучить одинаково. Шевченко нюня, і знаємо, що не він, а асистенти добилися успіху, він лише для реклами. Побачите. що в клубі він нічого не осягне, як тренер. тренер повинен бути особистістю, а не підкаблучником.
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    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 04.08.2021 09:31
    +7
    апк, 04.08.2021 09:28
    Стрелочник, смотайся в Польшу. А я тебе про Англию расскажу. В одном маленьком городке живут работники некоего института из Индии, РФ и Украины. На улицах города разговаривают на английском, хинди и русском. На работе - на английском.
    Ось ти, гівноїд, і попався. На роботі!!!! Чи Шеву змушують розмовляти у побуті українською? А чого ж ти не російскою на роботі, а англійською? Що трапилося?
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    osa110
      osa110, 04.08.2021 09:30
    +4
    Опять косой взгляд на проблемы футбола и не только. Продажный не забыл , у кого он на службе. ОПЗЖ - Суркисы - Франков. Вопросы?
    Ссылка
    апк
      апк, 04.08.2021 09:28
    -6
    Денис Торопцев, 04.08.2021 09:24
    Ніколи не був в Польщі. А ти в кацапії знайшов роботу?
    Стрелочник, смотайся в Польшу. А я тебе про Англию расскажу. В одном маленьком городке живут работники некоего института из Индии, РФ и Украины. На улицах города разговаривают на английском, хинди и русском. На работе - на английском.
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 04.08.2021 09:24
    +3
    апк, 04.08.2021 09:21
    А ты на заработках в Польше говоришь на украинском?
    Ніколи не був в Польщі. А ти в кацапії знайшов роботу?
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    New Zealander
    online
      New Zealander, 04.08.2021 09:22
    -6
    Абсолютно підтримую позицію Франкова та Шевченка. Розмовляє наш спортсмен на нашій мові чи ні, від цього цінність спортивної перемоги не змінюється. Розмовляй хоч на китайській, спортсмене. Для нас головне твої медалі, кубки та трофеї, які підвищують престиж України в незалежності від того на якій мові ти говориш.
    Ссылка
    Микола Ярошенко
    online
      Микола Ярошенко, 04.08.2021 09:21
    +9
    Ну слава богу. Тепер стало все зрозуміло чому збірна України не стала чемпіоном Європи. Все із-за мови. А я то думав,що всі невдачі із-за не вміння грати.
    Ссылка
    апк
      апк, 04.08.2021 09:21
    -4
    Денис Торопцев, 04.08.2021 09:19
    А Шева в Англії та Італії теж російською? І пішли ви в сраку, я буду російською до вас??? Так?
    А ты на заработках в Польше говоришь на украинском?
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    FootFun
      FootFun, 04.08.2021 09:21
    -1
    Денис Торопцев, 04.08.2021 09:19
    А Шева в Англії та Італії теж російською? І пішли ви в сраку, я буду російською до вас??? Так?
    Его там никто травить не будет, если он будет говорить на русском, его просто никто понимать не будет..но в Украине то его все понимают
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    апк
      апк, 04.08.2021 09:20
    -4
    михайло мірко, 04.08.2021 09:14
    псевдопатриёты в угоду своим моцковским кураторам из кожи лезут, чтобы через спорт, искуство и пр.вызвать стойкое ОТВРАЩЕНИЕ к украиской мове !!! тем самым ввести розбрат в общество !!!
    Это ты про себя. Потому что именно такие и подливают масло в огонь. Ведь речь не идёт про использование государственного языка, там, где это необходимо. Смотрим же все трансляции УПЛ, где игроки и тренеры разных команд говорят и дают команды на украинском и русском. И это не влияет на ход матча или истории страны.
    Вот Шахтёр играл в Бельгии, где почти 60% говорит на голландском и фламандском, а почти 40% - на французском. Около 50 тыс говорят на немецком. Неужели они хуже нас живут?
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    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 04.08.2021 09:19
    +7
    А Шева в Англії та Італії теж російською? І пішли ви в сраку, я буду російською до вас??? Так?
    Ссылка
    михайло мірко
    online
      михайло мірко, 04.08.2021 09:18
    -8
    Вячеслав Круссер, 04.08.2021 09:08
    Может он где то и прав,наш футбол сильно политизирован
    псевдопатриёты в угоду своим моцковским кураторам из кожи лезут, чтобы через спорт, искуство и пр.вызвать стойкое ОТВРАЩЕНИЕ к украиской мове !!! тем самым ввести розбрат в общество !!! ГНАТЬ ИЗ СПОРТА ВСЯКИХ ТАМ павелков !!!
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