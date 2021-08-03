Минай проведет спарринг с венгерским клубом

Закарпатский клуб сыграет с «Кишвардой»

  • 03.08.2021 18:16
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Минай проведет спарринг с венгерским клубом
© facebook.com/minajfootballclub

«Минай» официально сообщил о том, что в четверг, 5 августа клуб проведет контрольный матч против венгерской «Кишварды». Поединок пройдет на поле «Кишварды», начало – в 16:00 по Киеву.

Решение провести контрольный матч «Минай» принял из-за того, что в предстоящий уик-энд клуб не сыграет матч третьего тура УПЛ против «Колоса» - он перенесен на более поздний срок из-за участия «Колоса» в еврокубках.

Отметим, в 2018-2019 годах за «Кишварду» выступал Артем Милевский, который вторую половину прошлого сезона провел в «Минае».

Ранее «Минай» во втором туре УПЛ обыграл «Александрию» 1:0.

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Источник — ФК Минай

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