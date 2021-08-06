Кишварда
0 : 1
Минай
05.08.2021, FT

Гол забил Хахлев. Минай переиграл Кишварду в товарищеском матче

Команда Василия Кобина ведет подготовку к матчу с киевским «Динамо»

  • 06.08.2021 02:39
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Гол забил Хахлев. Минай переиграл Кишварду в товарищеском матче
© ФК Минай. Алексей Хахлев

5 августа команда УПЛ «Минай» сыграла товарищеский матч в Венгрии. Команда Василия Кобина одержала минимальную победу над клубом «Кишварда» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Алексей Хахлев на 70-й минуте. Он получил мяч на линии штрафной, убрал на замахе защитника и пробил с левой в девятку – вышел эффектный гол.

У «Миная» возникла пауза в чемпионате, так как перенесен поединок 3-го тура УПЛ с «Колосом», поскольку команда из Ковалевки играет в Лиге конференций.

После матча «Минай» возвращается домой и продолжит подготовку к перенесенному матчу 1-го тура УПЛ против киевского «Динамо», который пройдет 11 августа в Киеве.

Товарищеский матч

Венгрия, 5 августа

«Кишварда» (Венгрия) – «Минай» (Украина) – 0:1

Гол: Хахлев, 70.

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Источник — Sport.ua

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