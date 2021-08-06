Гол забил Хахлев. Минай переиграл Кишварду в товарищеском матче

5 августа команда УПЛ «Минай» сыграла товарищеский матч в Венгрии. Команда Василия Кобина одержала минимальную победу над клубом «Кишварда» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Алексей Хахлев на 70-й минуте. Он получил мяч на линии штрафной, убрал на замахе защитника и пробил с левой в девятку – вышел эффектный гол.
У «Миная» возникла пауза в чемпионате, так как перенесен поединок 3-го тура УПЛ с «Колосом», поскольку команда из Ковалевки играет в Лиге конференций.
После матча «Минай» возвращается домой и продолжит подготовку к перенесенному матчу 1-го тура УПЛ против киевского «Динамо», который пройдет 11 августа в Киеве.
Товарищеский матч
Венгрия, 5 августа
«Кишварда» (Венгрия) – «Минай» (Украина) – 0:1
Гол: Хахлев, 70.
Источник — Sport.ua
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