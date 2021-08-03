Игорь ГАМУЛА: «Шевченко не поедет в Россию»

Бывший тренер «Говерлы» Игорь Гамула в интервью российским СМИ прокомментировал уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины:

«Шевченко по собственному желанию покинул сборную Украины, ему наверняка предлагали новый контракт, но он отказался. Андрей Николаевич достойно отработал на посту главного тренера сборной. Думаю, он хочет попробовать себя в клубном футболе.

Шевченко осилил бы любой клуб РПЛ, но он не поедет в Россию из-за политической ситуации. Андрей Николаевич — мастер своего дела».