Игорь ГАМУЛА: «Шевченко не поедет в Россию»

Экс-тренер «Говерлы» - о будущем Андрея Шевченко

  • 03.08.2021 17:30
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Игорь ГАМУЛА: «Шевченко не поедет в Россию»
© ФК Ростов. Игорь Гамула

Бывший тренер «Говерлы» Игорь Гамула в интервью российским СМИ прокомментировал уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины:

«Шевченко по собственному желанию покинул сборную Украины, ему наверняка предлагали новый контракт, но он отказался. Андрей Николаевич достойно отработал на посту главного тренера сборной. Думаю, он хочет попробовать себя в клубном футболе.

Шевченко осилил бы любой клуб РПЛ, но он не поедет в Россию из-за политической ситуации. Андрей Николаевич — мастер своего дела».

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Источник — Sport24.ru

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