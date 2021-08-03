Павел ПОЛЕГЕНЬКО: «Как будто забыли из раздевалки выйти»

Хавбек «Ингульца» – о разгроме от «Зари»

  • 03.08.2021 10:30
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Павел ПОЛЕГЕНЬКО: «Как будто забыли из раздевалки выйти»
© Футбол 1/2/3. Павел Полегенько

26-летний полузащитник «Ингульца» Павел Полегенько прокомментировал поражение от луганской «Зари» (1:5) во втором туре украинской Премьер-лиги.

«Первые два гола пропустили сразу. Как будто забыли из раздевалки выйти. Я смотрел «Динамо» - «Верес» (4:0) - тоже - 5 минут сыграли, а счет уже 2:0. Я смотрю, 6 минута, а мы уже горим. Не вошли в игру», - подытожил Полегенько.

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Источник — Футбол 1/2/3

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