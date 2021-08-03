Иван ГЕЦКО: «Скрипник вполне мог бы возглавить сборную Украины»

После ухода Андрея Шевченко должность главного тренера сборной Украины остается вакантной.

Экс-нападающий национальной команды Иван Гецко назвал своего фаворита среди претендентов возглавить главную команду страны.

«Если откровенно, то для меня решение Андрея Шевченко покинуть свой пост стало неожиданным. Понимаю, что окончание срока контракта с УАФ — весомый аргумент, не исключаю, что у Андрея Николаевича уже есть в запасе вариант с трудоустройством на клубном уровне. Однако не надо забывать, в каком непростом турнирном положении сейчас находится сборная Украины в отборочном цикле чемпионата мира, тем более, что до следующих матчей — с Казахстаном и Францией осталось меньше месяца.

Неужели Шевченко нельзя было определиться со своим будущим загодя? А так придется в авральном порядке искать ему замену. Я даже думать не хочу, что сборная Украины не победит очередного соперника — Казахстан, но в Киеве, к сожалению, уже произошло непредвиденное в противостоянии этих соперников. К тому же, наши ведущие игроки из-за участия в чемпионате Европы позже ушли в отпуск и только набирают спортивную форму. Дальше на очереди — чемпионы мира — французы. В итоге преемнику Шевченко достанется непростое «наследство». И права на ошибку уже нет.

Кого я вижу тренером сборной? Сергея Реброва, но, на мой взгляд, этот вариант не в приоритете. Дело в том, что он трудоустроился на хороших финансовых условиях с клубом «Аль-Айн» из ОАЭ и не думаю, что УАФ готова заплатить серьезную компенсацию за разрыв соглашения.

Поэтому я бы рекомендовал обратить внимание на главного тренера «Зари» Виктора Скрипника, доказавшего свою профпригодность. Несмотря на ограниченный кадровый потенциал, ему удалось создать вполне боеспособную команду. Думаю, что и со сборной у него получится. Важно, что он знает возможности футболистов, выступающих в чемпионате УПЛ, следит и за теми, кто играет за рубежом. Да и международный опыт должен пригодиться», - сказал Гецко.

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