Первая лига. Волынь минимально обыграла Подолье

Сегодня «Волынь» во втором туре Первой лиги дома минимально обыграла «Подолье» со счетом 1:0. Клуб из Луцка одержал первую победу в сезоне, набрал 4 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. У «Подолья» осталось 1 очко и 12-е место.

«Волынь» - «Подолье» - 1:0

Гол: Кобзарь 58

Вчера «Металлист» дома обыграл «Ужгород» со счетом 3:1.