Первая лига. Волынь минимально обыграла Подолье

Сегодня «Волынь» во втором туре Первой лиги дома минимально обыграла «Подолье» со счетом 1:0. Клуб из Луцка одержал первую победу в сезоне, набрал 4 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. У «Подолья» осталось 1 очко и 12-е место.
«Волынь» - «Подолье» - 1:0
Гол: Кобзарь 58
Вчера «Металлист» дома обыграл «Ужгород» со счетом 3:1.
События матча
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кобзар (Волынь).
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Источник — Sport.ua
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