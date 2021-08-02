2-й тур
Волынь
1 : 0
Подолье
02.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первая лига. Волынь минимально обыграла Подолье

Первая победа в сезоне для «Волыни»

  • 02.08.2021 21:28
  • 246 просмотров
  • 1 комментарий
Первая лига. Волынь минимально обыграла Подолье
© ФК Волынь

Сегодня «Волынь» во втором туре Первой лиги дома минимально обыграла «Подолье» со счетом 1:0. Клуб из Луцка одержал первую победу в сезоне, набрал 4 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. У «Подолья» осталось 1 очко и 12-е место.

«Волынь» - «Подолье» - 1:0
Гол: Кобзарь 58

Вчера «Металлист» дома обыграл «Ужгород» со счетом 3:1.

События матча
58' ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кобзар (Волынь).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Олег Судак
      Олег Судак, 02.08.2021 21:45
    0
    Вперед Волинь !!!
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