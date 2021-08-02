2 августа прошел поединок 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
«Волынь» Луцк – «Подолье» Хмельницкий – 1:0
Единственный гол забил Богдан Кобзарь на 58-й минуте матча.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Кобзарь, 58 мин.
Видеообзор первого тайма
Видеообзор второго тайма
События матча
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кобзар (Волынь).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.