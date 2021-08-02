Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Генк будет играть более открыто, чем клубы УПЛ»

Наставник «Шахтера» - о матче против «Генка»

  • 02.08.2021 20:36
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  • 2 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Генк будет играть более открыто, чем клубы УПЛ»
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде против «Генка» (3 августа):

– Роберто, ваш первый личный старт в еврокубках, в Лиге чемпионов. Что чувствуете: нервы, волнение или, наоборот, хороший трепет и уверенность в своих силах?
– Я всегда нервничаю, но в то же время уверен в себе и команде. Знаем, что противостоять нам будет сильный соперник. Но мы верим, что можем выиграть и пройти дальше.

– Сколько матчей «Генка» вы посмотрели? Какие? И какие выводы можно сделать относительно игры команды?
– Все поединки этого сезона. Начали с Суперкубка, где «Генк» встретился с «Брюгге», затем остальные. Это сильная команда с быстрыми футболистами. Но, как и у каждой, у нее есть и плюсы, и минусы.

– В чемпионате Украины ваш выбор состава ограничивает лимит на легионеров. Стоит ли ожидать завтра, что мы увидим больше или меньше украинцев в составе?
– Завтра выйдут футболисты, которые лучше всего подходят к данному матчу. Что касается лимита в чемпионате Украины, никогда на это не смотрю. Конечно, четыре украинца должны играть, и, если взять последние поединки, Степаненко, Матвиенко, Корниенко, Марлос, Трубин – все действовали очень хорошо. Так что, если заслуживают играть все украинцы, будут играть все украинцы. Я должен еще посмотреть, кто завтра выйдет на поле, но возможности есть у каждого.

– Найдено ли противоядие от команд, которые быстро выбегают в контратаки?
– В украинском чемпионате многие играют закрыто и контратакуют, так что, конечно, мы к этому готовы. Но я считаю, что «Генк» будет действовать более открыто, чем клубы чемпионата Украины. Мы любим владение мячом. Поэтому риск наступает именно когда теряешь мяч, а соперник контратакует. Но мы готовы к таким ситуациям.

– «Генк» набрал всего одно очко в двух стартовых матчах сезона. Как думаете, не утратила ли команда уверенность в себе?
– Думаю, нет. Одно дело – чемпионат, другое – квалификация еврокубка. Они играют вместе уже несколько сезонов, у них есть уверенность.

– На этот матч прилетел Сергей Кривцов, но он не играл после травмы. В каком он сейчас состоянии? Есть ли у него шансы выйти на поле?
– Он начал тренироваться и вернулся в общую группу перед встречей со «Львовом». Конечно, Сергей с нами и прилетел сюда. Завтра его не будет в стартовом составе, но на следующий матч я смогу рассматривать и это.

– Вы полностью изменили выход «Шахтера» из обороны в атаку. Довольны ли тем, как подопечные справлялись с этим в двух прошедших матчах?
– Из обороны в атаку? Когда мы получаем от соперника прессинг на нашей половине поля. Для меня очень важно то, что у команды есть менталитет, что ребята умеют, знают, как играть. Это наша визитка – показать, что, когда игроки надевают футболки «Шахтера», они знают конкретно, что делать, как начать конструкцию. И даже наша линия выше, чем в прошлом сезоне.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    0667852359
      0667852359, 02.08.2021 21:17
    +1
    Удачи Шахтер!!!
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    zzg77
      zzg77, 02.08.2021 21:06
    0
    Думаю открытый футбол Генк позволит Шахтёру создать меньше моментов, чем закрытый Ингульца и Львова. Тем паче, что обе эти команды что-то не очень и упирались!!!
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