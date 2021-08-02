Сергей КОВАЛЕЦ: «Уход Шевченко стал полной неожиданностью»

Экс-игрок сборной Украины Сергей Ковалец поделился своим мнением по поводу ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера национальной команды:

«Это стало полной неожиданностью для многих. А что касается его деятельности у руля сборной, то работа, на мой взгляд, была проведена хорошая. Да, где-то было везение, но без этого в футболе никуда.

Сборная научилась действовать по разным тактическим схемам, что очень важно в современном футболе. За последние пять лет хватало классных матчей в исполнении «сине-желтых». А апогеем стал выход команды в четвертьфинал чемпионата Европы.

Отбор на ЧМ-2022? Несмотря на три кряду ничьи в этом турнире, у сборной Украины все равно остаются хорошие шансы пробиться в финальную часть мирового первенства. Поэтому хотелось, чтобы Шевченко доиграл этот отбор. Он создал эту команду, он знает все сильные и слабые стороны своих подопечных. Поэтому, повторюсь, уход наставника стал полной неожиданностью, где даже в этом вопросе преобладает сожаление.

Кто должен заменить Шевченко? Считаю, что Мирон Маркевич прекрасно подходит на это место. Он всегда был рядом с командой, присутствовал на всех матчах сборной, он знал тренировочный процесс. К тому же и опыта ему не занимать. Возраст? Далеко за примером ходить не нужно. 76-летний Мирча Луческу выиграл с «Динамо» чемпионат и Кубок Украины, 73-летний Дик Адвокаат назначен главным тренером сборной Ирака. Так что возраст здесь не играет главенствующую роль».