УАФ полностью рассчиталась с Шевченко и его помощниками

31 июля истек срок контракта главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко и его ассистентов с Украинской ассоциацией футбола.

УАФ полностью рассчиталась с Андреем Шевченко и его ассистентами по зарплате и бонусам за выступление на чемпионате Европы. вскоре вознаграждение получат и футболисты.

По информации источника, налогообложение с премиальных теперь будет взиматься с футболистов, а не оплачиваться ассоциацией.

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