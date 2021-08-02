УАФ полностью рассчиталась с Шевченко и его помощниками

31 июля истек срок контракта главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко и его ассистентов с Украинской ассоциацией футбола.
УАФ полностью рассчиталась с Андреем Шевченко и его ассистентами по зарплате и бонусам за выступление на чемпионате Европы. вскоре вознаграждение получат и футболисты.
По информации источника, налогообложение с премиальных теперь будет взиматься с футболистов, а не оплачиваться ассоциацией.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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