ВИДЕО. Как летали урны. Потасовка между стюардами и фанатами Динамо

Киевское «Динамо» победило «Верес» Ровно со счетом 4:0 в домашнем поединке 2-го тура УПЛ.
В ходе игры возникла потасовка между стюардами матча и фанатами «Динамо».
В паблике Динамо Киев Inside сообщили о происшедшем так: «По поводу драки в секторе. Эксцесс исполнителей. Один из фанов пытался прорваться на поле, один из охранников слишком перестарался в захвате. Возмутились и побузили. Бывает».
ВИДЕО. Потасовка между стюардами и фанатами Динамо
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.