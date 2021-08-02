ВИДЕО. Как летали урны. Потасовка между стюардами и фанатами Динамо

Киевское «Динамо» победило «Верес» Ровно со счетом 4:0 в домашнем поединке 2-го тура УПЛ.

В ходе игры возникла потасовка между стюардами матча и фанатами «Динамо».

В паблике Динамо Киев Inside сообщили о происшедшем так: «По поводу драки в секторе. Эксцесс исполнителей. Один из фанов пытался прорваться на поле, один из охранников слишком перестарался в захвате. Возмутились и побузили. Бывает».

ВИДЕО. Потасовка между стюардами и фанатами Динамо