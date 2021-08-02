ВИДЕО. Как летали урны. Потасовка между стюардами и фанатами Динамо

Киевское «Динамо» победило «Верес» Ровно со счетом 4:0

  • 02.08.2021 06:15
  • 2569 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Как летали урны. Потасовка между стюардами и фанатами Динамо
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Киевское «Динамо» победило «Верес» Ровно со счетом 4:0 в домашнем поединке 2-го тура УПЛ.

В ходе игры возникла потасовка между стюардами матча и фанатами «Динамо».

В паблике Динамо Киев Inside сообщили о происшедшем так: «По поводу драки в секторе. Эксцесс исполнителей. Один из фанов пытался прорваться на поле, один из охранников слишком перестарался в захвате. Возмутились и побузили. Бывает».

ВИДЕО. Потасовка между стюардами и фанатами Динамо

 

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Источник — Telegram

(2 голоса)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 02.08.2021 06:30
    0
    Отбросы общества, скорее бы на заработки свалили
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 02.08.2021 06:29
    0
    Это все ватники, агенты Кремля, хотят омрачить наш козацкий рид, у нас таких не бывает. А если серьезно, когда уже "белошизиков" "собратьев стерненко" начнут закрывать в психушках ???
    Ссылка
    ffggpl
    online
      ffggpl, 02.08.2021 06:07
    0
    У кого выигрывает?!!!
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 02.08.2021 06:02
    +3
    То ж не кресла, а урны. Своего знатно приложили тот даже не понял откуда прилетело. Сразу перехотелось участвовать. Да и какие то фанаты? Команда выигрывает 2-0 на 6-й минуте, а они Луческу поносят. Обычная быдлота.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 02.08.2021 06:02
    +3
    То ж не кресла, а урны. Своего знатно приложили тот даже не понял откуда прилетело. Сразу перехотелось участвовать. Да и какие то фанаты? Команда выигрывает 2-0 на 6-й минуте, а они Луческу поносят. Обычная быдлота.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 02.08.2021 06:30
    0
    Отбросы общества, скорее бы на заработки свалили
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 02.08.2021 06:29
    0
    Это все ватники, агенты Кремля, хотят омрачить наш козацкий рид, у нас таких не бывает. А если серьезно, когда уже "белошизиков" "собратьев стерненко" начнут закрывать в психушках ???
    Ссылка
    ffggpl
    online
      ffggpl, 02.08.2021 06:07
    0
    У кого выигрывает?!!!
    Ссылка
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