Стало известно, когда Шевченко прилетит в Киев и даст интервью

Футбольный журналист Александр Денисов после заявления Андрея Шевченко об уходе с поста главного тренера сборной Украины рассказал, когда специалист приедет в Киев:
«Я говорил с Андреем, он еще раз подтвердил, что у него есть желание поработать с клубом.
Еще он сообщил, что прилетит в Украину после 11 августа в Киев и придет в нашу студию. И мы сможем поговорить обо всем».
Контракт закончился. Стало известно, когда будет назначен тренер сборной
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Источник — Великий футбол
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