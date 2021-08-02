Стало известно, когда Шевченко прилетит в Киев и даст интервью

Футбольный журналист Александр Денисов после заявления Андрея Шевченко об уходе с поста главного тренера сборной Украины рассказал, когда специалист приедет в Киев:

«Я говорил с Андреем, он еще раз подтвердил, что у него есть желание поработать с клубом.

Еще он сообщил, что прилетит в Украину после 11 августа в Киев и придет в нашу студию. И мы сможем поговорить обо всем».

Контракт закончился. Стало известно, когда будет назначен тренер сборной