Стало известно, когда Шевченко прилетит в Киев и даст интервью

Журналист Александр Денисов возьмет интервью у экс-наставника сборной

  • 02.08.2021 03:15
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Стало известно, когда Шевченко прилетит в Киев и даст интервью
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Футбольный журналист Александр Денисов после заявления Андрея Шевченко об уходе с поста главного тренера сборной Украины рассказал, когда специалист приедет в Киев:

«Я говорил с Андреем, он еще раз подтвердил, что у него есть желание поработать с клубом.

Еще он сообщил, что прилетит в Украину после 11 августа в Киев и придет в нашу студию. И мы сможем поговорить обо всем».

Контракт закончился. Стало известно, когда будет назначен тренер сборной

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Источник — Великий футбол

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