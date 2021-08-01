Контракт закончился. Стало известно, когда будет назначен тренер сборной

Журналист Александр Денисов сообщил подробности ухода Шевченко

  • 01.08.2021 23:35
  • 2628 просмотров
  • 9 комментариев
Контракт закончился. Стало известно, когда будет назначен тренер сборной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Футбольный журналист Александр Денисов прокомментировал заявление Андрея Шевченко об уходе с поста главного тренера сборной Украины.

«У Андрея Шевченко контракт закончился вчера, 31 июля. Все деньги, которые ему и его тренерскому штабу полагались по договору, были выплачены в полном объеме. Нет никаких финансовых или других причин, что якобы стороны остались недовольными сотрудничеством друг с другом. Шевченко поблагодарил Павелко и всем, кто его поддерживал на посту.

Еще до Евро-2020 Шевченко сказал, что ему интересно поработать в клубе. Я разговаривал с Андреем, он сказал, что пока не ведет переговоры с любым клубом, но подтвердил, что хочет попробовать свои силы в клубном футболе.

Комментарий президента УАФ Андрея Павелко будут завтра, 2 августа. Пост Шевченко был согласован с УАФ. Это не спонтанное решение. Де-юре заявление Шевченко означает, что новый контракт он подписывать не будет.

Для сборной Украины будут искать нового главного тренера. 9 августа должен состояться исполком УАФ, на котором утвердят нового главного тренера сборной».

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Источник — Великий футбол

(15 голосов)

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Комментарии
    Andy_P
    online
      Andy_P, 02.08.2021 00:16
    0
    alefteev77, 01.08.2021 23:45
    Якщо Маркевич в формі та готовий тренувати на рівні Дніпра, то норм. Маркевич як спеціаліст сильніший та досвідченіший (в рази) за Шевченка.
    Шева перевернул все принципы игры сборной и добился некоторых успехов благодаря своей молодости и хорошим ассистентам. А Маркевич, в силу возраста, готов к таким переменам?
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 02.08.2021 00:09
    0
    Петраков
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 02.08.2021 00:01
    0
    кандидати - Шовковський, Тасотті, Мальдера, Петраков, Кучук
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 01.08.2021 23:59
    -3
    Григорчук, это тот лузер которого "попросили" из Азейбарджана и Белоруси и который не смог вывести свою команду в следующий этап в еврокубке. Да, успехов у него - ноль.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 01.08.2021 23:45
    +6
    Михаил Степанов, 01.08.2021 23:41
    Вангую: будет Маркевич
    Якщо Маркевич в формі та готовий тренувати на рівні Дніпра, то норм. Маркевич як спеціаліст сильніший та досвідченіший (в рази) за Шевченка.
    Ссылка
    mist76
    online
      mist76, 01.08.2021 23:45
    +8
    Ясно что будет Маркевич. Но Петраков заслужил больше
    Ссылка
    mist76
    online
      mist76, 01.08.2021 23:44
    +2
    Пиздоб»лы в ффу. Рассказывали что продлили соглашение с Шевой до ЧМ , а сейчас выясняется что контракт истёк сегодня!!! Макаронники хреновы(
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 01.08.2021 23:41
    +3
    Григорчук або Петраков або Тассотті з Мальдерою, але без Шевченка.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 01.08.2021 23:41
    0
    Вангую: будет Маркевич
    Ссылка
    mist76
    online
      mist76, 01.08.2021 23:45
    +8
    Ясно что будет Маркевич. Но Петраков заслужил больше
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 01.08.2021 23:45
    +6
    Михаил Степанов, 01.08.2021 23:41
    Вангую: будет Маркевич
    Якщо Маркевич в формі та готовий тренувати на рівні Дніпра, то норм. Маркевич як спеціаліст сильніший та досвідченіший (в рази) за Шевченка.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 01.08.2021 23:41
    +3
    Григорчук або Петраков або Тассотті з Мальдерою, але без Шевченка.
    Ссылка
    mist76
    online
      mist76, 01.08.2021 23:44
    +2
    Пиздоб»лы в ффу. Рассказывали что продлили соглашение с Шевой до ЧМ , а сейчас выясняется что контракт истёк сегодня!!! Макаронники хреновы(
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 02.08.2021 00:16
    0
    alefteev77, 01.08.2021 23:45
    Якщо Маркевич в формі та готовий тренувати на рівні Дніпра, то норм. Маркевич як спеціаліст сильніший та досвідченіший (в рази) за Шевченка.
    Шева перевернул все принципы игры сборной и добился некоторых успехов благодаря своей молодости и хорошим ассистентам. А Маркевич, в силу возраста, готов к таким переменам?
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 02.08.2021 00:09
    0
    Петраков
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 02.08.2021 00:01
    0
    кандидати - Шовковський, Тасотті, Мальдера, Петраков, Кучук
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 01.08.2021 23:41
    0
    Вангую: будет Маркевич
    Ссылка
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