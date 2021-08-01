Контракт закончился. Стало известно, когда будет назначен тренер сборной

Футбольный журналист Александр Денисов прокомментировал заявление Андрея Шевченко об уходе с поста главного тренера сборной Украины.

«У Андрея Шевченко контракт закончился вчера, 31 июля. Все деньги, которые ему и его тренерскому штабу полагались по договору, были выплачены в полном объеме. Нет никаких финансовых или других причин, что якобы стороны остались недовольными сотрудничеством друг с другом. Шевченко поблагодарил Павелко и всем, кто его поддерживал на посту.

Еще до Евро-2020 Шевченко сказал, что ему интересно поработать в клубе. Я разговаривал с Андреем, он сказал, что пока не ведет переговоры с любым клубом, но подтвердил, что хочет попробовать свои силы в клубном футболе.

Комментарий президента УАФ Андрея Павелко будут завтра, 2 августа. Пост Шевченко был согласован с УАФ. Это не спонтанное решение. Де-юре заявление Шевченко означает, что новый контракт он подписывать не будет.

Для сборной Украины будут искать нового главного тренера. 9 августа должен состояться исполком УАФ, на котором утвердят нового главного тренера сборной».