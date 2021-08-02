Ульяницкий – больше не помощник Максимова. Известны подробности

Стало известно, чем завершился конфликт главного тренера полтавской «Ворсклы» Юрия Максимова с его помощником Виктором Ульяницким.

Ульяницкий, выходивший на послематчевое флеш-интервью после ничейной игры с «Днепром-1» (2:2) в первом туре УПЛ, больше не будет ассистентом Юрия Максимова.

Виктор Ульяницкий покинул полтавский клуб по собственному желанию, причем случилось это сразу после проигранного матча с финским КуПСом (2:3).

У теперь уже экс-ассистента наставника «Ворсклы» был неприятный разговор с Максимовым, после которого он забрал вещи с клубной базы, уехал ночевать в отель, а на утро следующего дня направился домой. Ульяницкого при этом пытались уговорить остаться.