Ульяницкий – больше не помощник Максимова. Известны подробности

Стало известно, чем завершился конфликт главного тренера полтавской «Ворсклы» Юрия Максимова с его помощником Виктором Ульяницким.
Ульяницкий, выходивший на послематчевое флеш-интервью после ничейной игры с «Днепром-1» (2:2) в первом туре УПЛ, больше не будет ассистентом Юрия Максимова.
Виктор Ульяницкий покинул полтавский клуб по собственному желанию, причем случилось это сразу после проигранного матча с финским КуПСом (2:3).
У теперь уже экс-ассистента наставника «Ворсклы» был неприятный разговор с Максимовым, после которого он забрал вещи с клубной базы, уехал ночевать в отель, а на утро следующего дня направился домой. Ульяницкого при этом пытались уговорить остаться.
Источник — Футбол 1/2/3
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