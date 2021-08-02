В матче 2-го тура Первой лиги Украины житомирское «Полесье» уступило «Горняку-Спорт» со счетом 0:2.
События матча
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Понедельник (Горняк-Спорт).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Кравчук (Горняк-Спорт).
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Источник — Sport.ua
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