Первая лига. Победа Олимпика, успехи ВПК-Агро и Горняка-Спорт

Состоялись четыре матча 2-го тура

  • 31.07.2021 21:22
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Первая лига. Победа Олимпика, успехи ВПК-Агро и Горняка-Спорт
© gornyak-sport.net

В Первой лиге состоялись четыре матча 2-го тура. Уверенные победы одержали ВПК-Агро и «Краматорск», а «Олимпик» выиграл впервые после понижения в классе.

Первая лига. 2-й тур

ВПК-Агро - Агробизнес 3:0
Голы: Будняк, 61, Кулиш, 73, Косовский, 79

Краматорск - Кремень 2:0
Голы: Зубков, 38, 62

Полесье - Горняк-Спорт 0:2
Гол: Кравчук, 36, Понедельник, 53

Олимпик - Прикарпатье 2:0
Голы: Семчук, 65, Билый, 76

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    игробизнес
    online
      игробизнес, 31.07.2021 21:43
    0
    Дерби
    ВПК-Агро - Агробизнес 3:0
    Ссылка
    игробизнес
    online
      игробизнес, 31.07.2021 21:43
    0
    Дерби
    ВПК-Агро - Агробизнес 3:0
    Ссылка
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