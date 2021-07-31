Первая лига. Победа Олимпика, успехи ВПК-Агро и Горняка-Спорт

В Первой лиге состоялись четыре матча 2-го тура. Уверенные победы одержали ВПК-Агро и «Краматорск», а «Олимпик» выиграл впервые после понижения в классе.
Первая лига. 2-й тур
ВПК-Агро - Агробизнес 3:0
Голы: Будняк, 61, Кулиш, 73, Косовский, 79
Краматорск - Кремень 2:0
Голы: Зубков, 38, 62
Полесье - Горняк-Спорт 0:2
Гол: Кравчук, 36, Понедельник, 53
Олимпик - Прикарпатье 2:0
Голы: Семчук, 65, Билый, 76
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Источник — Sport.ua
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ВПК-Агро - Агробизнес 3:0
ВПК-Агро - Агробизнес 3:0
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