Лилль победил ПСЖ в Суперкубке Франции со счетом 1:0

Матч за Суперкубок Франции проводился в израильском Тель-Авиве и вызвал огромный интерес у местных любителей футбола. Стадион «Блюмфильд» в этот вечер был заполнен практически до отказа.
Впрочем знаменитый парижский клуб прибыл на этот матч без многих своих лидеров и звездных новичков, которые усилили «ПСЖ» в нынешнее межсезонье. А вот «Лилль» настроился на игру по-боевому и уже на первых минутах Йылмаз мог открыть счет, но Навас потянул его удар со штрафного, переведя мяч на угловой.
Далее в первом тайме моментов было совсем немного. У парижан на 28-й минуте опасно бил Дракслер, но Леонардо мяч отбил. А затем голкипер «Лилля» сыграл надежно после удара Хакими на 40-й минуте. Буквально тут же в ответной атаке Йылмаз бил с близкого расстояния, однако не сумел переиграть Наваса.
Решающей в матче стала 45-я минута первого тайма. После выброса мяча из аута, он оказался у Шека и тот из-за пределов штрафной площади пробил сильно и точно в дальний верхний угол ворот.
После перерыва футболисты «ПСЖ» много атаковали и имели несколько отличных моментов, чтобы уйти от поражения. Однако счет на табло так и не изменился.
Чемпион Франции сезона 2020-2021 годов «Лилль» теперь еще стал и обладателем Суперкубка страны.
Суперкубок Франции
Лилль - ПСЖ - 1:0
Шека (45)
Керер (30), Диалло (52), Дракслер (85)
«Лилль»: Леонардо, Мандава, Джало, Фонте, Ботман, Шека (Лихаджи, 79), Андре (Брадарич, 86), Дэвид (Пье, 75), Йылмаз, Араужо, Бамба (Иконе, 86)
«ПСЖ»: Навас, Керер, Хакими, Диалло, Кемпембе (Курзава, 81), Эбимбе (Вейналдум, 72), Эррера, Данилу, Дракслер, Калимуэндо (Гарби, 81), Икарди
Арбитр: Игал Фрид (Израиль)
Стадион: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль)
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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