Лилль
1 : 0
ПСЖ
01.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лилль победил ПСЖ в Суперкубке Франции со счетом 1:0

Единственный и победный гол в первом тайме забил Шека

  • 01.08.2021 22:58
  • 903 просмотра
  • 1 комментарий
Лилль победил ПСЖ в Суперкубке Франции со счетом 1:0
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Матч за Суперкубок Франции проводился в израильском Тель-Авиве и вызвал огромный интерес у местных любителей футбола. Стадион «Блюмфильд» в этот вечер был заполнен практически до отказа. 

Впрочем знаменитый парижский клуб прибыл на этот матч без многих своих лидеров и звездных новичков, которые усилили «ПСЖ» в нынешнее межсезонье. А вот «Лилль» настроился на игру по-боевому и уже на первых минутах Йылмаз мог открыть счет, но Навас потянул его удар со штрафного, переведя мяч на угловой. 

Далее в первом тайме моментов было совсем немного. У парижан на 28-й минуте опасно бил Дракслер, но Леонардо мяч отбил. А затем голкипер «Лилля» сыграл надежно после удара Хакими на 40-й минуте. Буквально тут же в ответной атаке Йылмаз бил с близкого расстояния, однако не сумел переиграть Наваса. 

Решающей в матче стала 45-я минута первого тайма. После выброса мяча из аута, он оказался у Шека и тот из-за пределов штрафной площади пробил сильно и точно в дальний верхний угол ворот. 

После перерыва футболисты «ПСЖ» много атаковали и имели несколько отличных моментов, чтобы уйти от поражения. Однако счет на табло так и не изменился. 

Чемпион Франции сезона 2020-2021 годов «Лилль» теперь еще стал и обладателем Суперкубка страны. 

Суперкубок Франции

Лилль - ПСЖ - 1:0

 Шека (45)

   Керер (30), Диалло (52), Дракслер (85)

«Лилль»: Леонардо, Мандава, Джало, Фонте, Ботман, Шека (Лихаджи, 79), Андре (Брадарич, 86), Дэвид (Пье, 75), Йылмаз, Араужо, Бамба (Иконе, 86)

«ПСЖ»: Навас, Керер, Хакими, Диалло, Кемпембе (Курзава, 81), Эбимбе (Вейналдум, 72), Эррера, Данилу, Дракслер, Калимуэндо (Гарби, 81), Икарди

Арбитр: Игал Фрид (Израиль)

Стадион: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль)

ЛИЛЛЬ - ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    BekXanov
      BekXanov, 01.08.2021 23:50
    0
    Отлично ПСЖ на все времена была есть и будет недокоманда сколько туда денег не вложи.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 01.08.2021 23:50
    0
    Отлично ПСЖ на все времена была есть и будет недокоманда сколько туда денег не вложи.
    Ссылка
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