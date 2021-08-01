Лилль победил ПСЖ в Суперкубке Франции со счетом 1:0

Матч за Суперкубок Франции проводился в израильском Тель-Авиве и вызвал огромный интерес у местных любителей футбола. Стадион «Блюмфильд» в этот вечер был заполнен практически до отказа.

Впрочем знаменитый парижский клуб прибыл на этот матч без многих своих лидеров и звездных новичков, которые усилили «ПСЖ» в нынешнее межсезонье. А вот «Лилль» настроился на игру по-боевому и уже на первых минутах Йылмаз мог открыть счет, но Навас потянул его удар со штрафного, переведя мяч на угловой.

Далее в первом тайме моментов было совсем немного. У парижан на 28-й минуте опасно бил Дракслер, но Леонардо мяч отбил. А затем голкипер «Лилля» сыграл надежно после удара Хакими на 40-й минуте. Буквально тут же в ответной атаке Йылмаз бил с близкого расстояния, однако не сумел переиграть Наваса.

Решающей в матче стала 45-я минута первого тайма. После выброса мяча из аута, он оказался у Шека и тот из-за пределов штрафной площади пробил сильно и точно в дальний верхний угол ворот.

После перерыва футболисты «ПСЖ» много атаковали и имели несколько отличных моментов, чтобы уйти от поражения. Однако счет на табло так и не изменился.

Чемпион Франции сезона 2020-2021 годов «Лилль» теперь еще стал и обладателем Суперкубка страны.

Суперкубок Франции

Лилль - ПСЖ - 1:0

Шека (45)

Керер (30), Диалло (52), Дракслер (85)

«Лилль»: Леонардо, Мандава, Джало, Фонте, Ботман, Шека (Лихаджи, 79), Андре (Брадарич, 86), Дэвид (Пье, 75), Йылмаз, Араужо, Бамба (Иконе, 86)

«ПСЖ»: Навас, Керер, Хакими, Диалло, Кемпембе (Курзава, 81), Эбимбе (Вейналдум, 72), Эррера, Данилу, Дракслер, Калимуэндо (Гарби, 81), Икарди

Арбитр: Игал Фрид (Израиль)

Стадион: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль)

ЛИЛЛЬ - ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА