В воскресенье 1 августа в израильском Тель-Авиве состоится матч за Суперкубок Франции по футболу, в котором встретятся «Лилль» и «Пари Сен-Жермен».

Напомним, что в сезоне 2020-2021 годов «Лилль» неожиданно стал чемпионом страны, опередив парижан в итоговой турнирной таблице на одно очко. А вот Кубок Франции завоевал «ПСЖ», выиграв в финальном матче на «Стад де Франс» со счетом 2:0 у «Монако». Что касается личных встреч, то в минувшем сезоне команды встречались трижды и имеют по одной победе, одной ничьей и одному поражению. В первом круге чемпионата страны соперники сыграли вничью 0:0. Во втором круге выиграл «Лилль» 1:0, а в Кубке Франции успеха добились футболисты «ПСЖ» 3:0.

Начало матча «Лилль» - «ПСЖ» в 21.00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.