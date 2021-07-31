Лилль
0 : 0
ПСЖ
01.08.2021 21:00   ТВ-трансляция: 

Лилль - ПСЖ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией Суперкубка Франции по футболу

  • 31.07.2021 22:55
  • 144 просмотра
  • 0 комментариев
Лилль - ПСЖ. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье 1 августа в израильском Тель-Авиве состоится матч за Суперкубок Франции по футболу, в котором встретятся «Лилль» и «Пари Сен-Жермен». 

Напомним, что в сезоне 2020-2021 годов «Лилль» неожиданно стал чемпионом страны, опередив парижан в итоговой турнирной таблице на одно очко. А вот Кубок Франции завоевал «ПСЖ», выиграв в финальном матче на «Стад де Франс» со счетом 2:0 у  «Монако». Что касается личных встреч, то в минувшем сезоне команды встречались трижды и имеют по одной победе, одной ничьей и одному поражению. В первом круге чемпионата страны соперники сыграли вничью 0:0. Во втором круге выиграл «Лилль» 1:0, а в Кубке Франции успеха добились футболисты «ПСЖ» 3:0.       

Начало матча «Лилль» - «ПСЖ» в 21.00 по киевскому времени. 

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.  

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности