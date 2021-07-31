Пока Евро-2020 еще свежо в памяти, а в Токио в разгаре летняя Олимпиада, во Франции уже стартует новый клубный сезон. По традиции, с матча за Суперкубок, который пройдет в Тель-Авиве: «Лилль» сыграет с ПСЖ.

«Лилль»

В прошлом сезоне «Лилль» сумел сотворить сенсацию и опередил ПСЖ в чемпионской гонке. Удивительный прыжок выше головы, и лучше всего это иллюстрирует тот факт, что после завоевания чемпионства клуб покинул главный тренер Кристоф Гальтье. При чем пошел далеко не на повышение, а в скромную «Ниццу», которая завершила прошлый сезон лишь девятой.

Есть серьезные кадровые потери у «Лилля» и среди игроков. Уже проданы основной голкипер Майкл Меньян, который, по иронии судьбы, заменит в «Милане» новичка ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму. Также продан в «Лестер» ключевой центральный полузащитник Бубакари Сумаре.

Причем, вполне возможно, на этом летняя распродажа чемпионского состава не закончится. Очевидно, что повторить прошлый сезон «Лиллю» будет нереально, и предстоящий матч за Суперкубок Франции – скорее всего, единственный шанс клуба на трофей в предстоящем сезоне.

ПСЖ

Пока «Лилль» продает своих лидеров, ПСЖ, конечно же усиливается. Парижане подписали в опорную зону Данилу Перрейру из «Порту», а «Интеру» отвалили более 70 миллионов евро (с учетом возможных бонусов) за правого защитника/латераля Ашрафа Хакими, который в свои 22 года уже по праву считается одним из сильнейших в мире на своей позиции.

Сразу трех звездных игроков ПСЖ подписал на правах свободных агентов. Кроме упомянутого выше героя Евро-2020 Джанлуиджи Доннаруммы это многолетний капитан «Реала» Серхио Рамос и полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум. В распоряжении Маурисио Почеттино и так уже был состав, которому вполне по силам выиграть Лигу чемпионов, теперь он стал еще сильнее.

О том, что такая команда должна доминировать на внутренней французской арене, даже говорить нет необходимости – это обязательная программа. И подтверждать свой статус Почеттино и его подопечным надо уже начиная с матча за Суперкубок.

Статистика встреч

За свою историю «Лилль» и ПСЖ встречались 82 раза. Преимущество на стороне парижан – 35 побед против 26. 21 матч завершился вничью. Разница голов – 106-77 в пользу ПСЖ. В прошлом сезоне команды встречались трижды. В Лиге 1 команды сначала сыграли вничью 0:0, а во втором круге «Лилль» победил 1:0. А вот в Кубке Франции ПСЖ разгромил соперников 3:0.

Прогноз на противостояние

ПСЖ по праву считается фаворитом матча, и должен начинать сезон с завоевания трофея. Наша ставка – победа команды Почеттино в основное время. Коэффициент – 1,91.

1 августа, воксресенье