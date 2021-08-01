Манчестер Сити планирует продать Бернарду Силву

«Манчестер Сити» намерен во время нынешнего трансферного окна продать Бернарду Силву. На такой шаг клуб может пойти из-за возможного подписания Джека Грилиша из «Астон Виллы».

Контракт Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» действует до лета 2025 года. Трансферная стоимость 26-летнего португальца оценивается в 70 миллионов евро.

Бернарду Силва перешел в «Манчестер Сити» летом 2017 года из «Монако» за 50 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету хавбека 5 голов и 9 ассистов в 45 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» Мадрид предлагает «Сити» обменять Бернарду Силву на Сауля Ньигеса.