Манчестер Сити планирует продать Бернарду Силву

Все из-за трансфера Джека Грилиша

  • 01.08.2021 21:27
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Манчестер Сити планирует продать Бернарду Силву
© Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

«Манчестер Сити» намерен во время нынешнего трансферного окна продать Бернарду Силву. На такой шаг клуб может пойти из-за возможного подписания Джека Грилиша из «Астон Виллы».

Контракт Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» действует до лета 2025 года. Трансферная стоимость 26-летнего португальца оценивается в 70 миллионов евро.

Бернарду Силва перешел в «Манчестер Сити» летом 2017 года из «Монако» за 50 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету хавбека 5 голов и 9 ассистов в 45 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» Мадрид предлагает «Сити» обменять Бернарду Силву на Сауля Ньигеса.

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Источник — The Telegraph

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