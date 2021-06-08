Атлетико предлагает Ман Сити обмен Сауля на Бернарду Силву

Команды могут обменяться футболистами

  • 08.06.2021 15:43
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Атлетико предлагает Ман Сити обмен Сауля на Бернарду Силву
© Getty Images/Global Images Ukraine

Интересная сделка может состояться между «Манчестер Сити» и «Атлетико».

Как сообщают источники, мадридский клуб предложил провести переговоры по обмену хавбека Сауля на полузащитника англичан Бернарду Силву.

Сделка может состояться как два отдельных трансфера, чтобы клубы не испытывали проблем с финансовым fair play.

Ориентировочная цена Сауля - 55 миллионов евро, в то время как стоимость Силвы 70 миллионов.

Сауль в минувшем сезоне сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых дважды отличился и сделал одну голевую передачу, 26-летний португалец принял участие в 45 матчах, забил 5 мячей и сделал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов продать Бернарду Силву.

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Источник — The Times

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