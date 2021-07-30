Манчестер Сити дает 100 миллионов за Грилиша

Клуб Александра Зинченко готовит громкий трансфер

  • 30.07.2021 19:10
  • 740 просмотров
  • 1 комментарий
Манчестер Сити дает 100 миллионов за Грилиша
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Астон Виллы» Джеком Грилишем. Он является одной из главных целей Пепа Гвардиолы на нынешнее трансферное окно.

Чемпионы Англии готовы предложить за Грилиша 100 миллионов фунтов. В «Ман Сити» надеются, что такое предложение позволит закрыть сделку в ближайшее время.

В прошлом сезоне на счету Грилиша 7 голов и 12 ассистов в 27 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах. Со сборной Англии 26-летний хавбек добрался до финала Евро-2020.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» согласился продать Гарри Кейна в «Ман Сити».

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Источник — The Telegraph

(3 голоса)

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Комментарии
    hanter83
    online
      hanter83, 30.07.2021 20:03
    0
    Да,уж и правда ЖИЗНЬ ДОРОЖАЕТ ВО ВСЕМ МИРЕ!!!!
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 30.07.2021 20:03
    0
    Да,уж и правда ЖИЗНЬ ДОРОЖАЕТ ВО ВСЕМ МИРЕ!!!!
    Ссылка
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