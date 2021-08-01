Владислав Кулач дебютировал за Динамо

Сегодня «Динамо» во втором туре УПЛ дома принимает «Верес». Дебютировал в официальном матче за «Динамо» лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ Владислав Кулач.

Он вышел на замену на 62-й минуте вместо Дениса Гармаша. К тому моменту счет матча уже был 3:0 в пользу «Динамо».

Контракт с «Динамо» Кулач подписал 28 июля. До этого он находился на просмотре в «Динамо» во время предсезонных сборов команды.