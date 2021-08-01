Любим или не любим? УАФ удалила сердечки под постом Шевченко об отставке

Украинская ассоциация футбола удалила комментарий с сердечками под постом Андрея Шевченко об уходе из сборной Украины.

Ранее в УАФ отреагировали на заявление Шевченко, оставив два смайлика-сердечка к посту Шевченко.

На ресурсах УАФ до сих пор нет никаких сообщений по поводу ситуаций с главным тренером сборной, однако первый вице-президент УАФ Олег Протасов проанонсировал официальное заявление ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко покинул сборную Украины