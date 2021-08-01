Любим или не любим? УАФ удалила сердечки под постом Шевченко об отставке

В скором времени ожидается заявление Украинской ассоциации футбола

  • 01.08.2021 21:02
  • 658 просмотров
  • 3 комментария
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Любим или не любим? УАФ удалила сердечки под постом Шевченко об отставке
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Украинская ассоциация футбола удалила комментарий с сердечками под постом Андрея Шевченко об уходе из сборной Украины.

Ранее в УАФ отреагировали на заявление Шевченко, оставив два смайлика-сердечка к посту Шевченко.

На ресурсах УАФ до сих пор нет никаких сообщений по поводу ситуаций с главным тренером сборной, однако первый вице-президент УАФ Олег Протасов проанонсировал официальное заявление ассоциации.

ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко покинул сборную Украины

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 01.08.2021 21:09
    +1
    Детский сад.
    Ссылка
    Сергей Романчиков
    online
      Сергей Романчиков, 01.08.2021 21:05
    0
    И вновь до слёз
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 01.08.2021 21:03
    +1
    Axaxaxa
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 01.08.2021 21:09
    +1
    Детский сад.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 01.08.2021 21:03
    +1
    Axaxaxa
    Ссылка
    Сергей Романчиков
    online
      Сергей Романчиков, 01.08.2021 21:05
    0
    И вновь до слёз
    Ссылка
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