Любим или не любим? УАФ удалила сердечки под постом Шевченко об отставке

Украинская ассоциация футбола удалила комментарий с сердечками под постом Андрея Шевченко об уходе из сборной Украины.
Ранее в УАФ отреагировали на заявление Шевченко, оставив два смайлика-сердечка к посту Шевченко.
На ресурсах УАФ до сих пор нет никаких сообщений по поводу ситуаций с главным тренером сборной, однако первый вице-президент УАФ Олег Протасов проанонсировал официальное заявление ассоциации.
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко покинул сборную Украины
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