Два сердечка. В УАФ отреагировали на заявление Шевченко об уходе из сборной

Украинская ассоциация футбола отреагировала на заявление главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко об уходе из национальной команды.
Официальный аккаунт УАФ в Инстаграме поставил два смайлика-сердечка к посту Шевченко.
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Источник — Instagram
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footballua.tv/ua/news/85807-oficialno-andrey-shevchenko-prodlil-kontrakt-s-
uaf
footballua.tv/ua/news/85807-oficialno-andrey-shevchenko-prodlil-kontrakt-s-
uaf
footballua.tv/ua/news/85807-oficialno-andrey-shevchenko-prodlil-kontrakt-s-
uaf
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