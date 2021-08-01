Два сердечка. В УАФ отреагировали на заявление Шевченко об уходе из сборной

Официальный аккаунт УАФ в Инстаграме поставил два смайлика к посту

  • 01.08.2021 19:05
  • 3658 просмотров
  • 4 комментария
Два сердечка. В УАФ отреагировали на заявление Шевченко об уходе из сборной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская ассоциация футбола отреагировала на заявление главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко об уходе из национальной команды.

Официальный аккаунт УАФ в Инстаграме поставил два смайлика-сердечка к посту Шевченко.

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Источник — Instagram

(13 голосов)

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Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 01.08.2021 19:33
    0
    Сергей Романчиков, 01.08.2021 19:27
    Два сердечка...Сука,до слез 🤣🤣🤣
    сердечки почему-то почти чёрного цвета...
    Ссылка
    Сергей Романчиков
    online
      Сергей Романчиков, 01.08.2021 19:28
    -1
    WladWest, 01.08.2021 19:16
    Офіційно: Андрій Шевченко залишається в збірній України.
    footballua.tv/ua/news/85807-oficialno-andrey-shevchenko-prodlil-kontrakt-s-
    uaf
    Там ключевое слово по словам Павелки 🤣🤣А он последний кто отвечает за свои слова...
    Ссылка
    Сергей Романчиков
    online
      Сергей Романчиков, 01.08.2021 19:27
    -1
    Два сердечка...Сука,до слез 🤣🤣🤣
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 01.08.2021 19:16
    0
    Офіційно: Андрій Шевченко залишається в збірній України.
    footballua.tv/ua/news/85807-oficialno-andrey-shevchenko-prodlil-kontrakt-s-
    uaf
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 01.08.2021 19:33
    0
    Сергей Романчиков, 01.08.2021 19:27
    Два сердечка...Сука,до слез 🤣🤣🤣
    сердечки почему-то почти чёрного цвета...
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 01.08.2021 19:16
    0
    Офіційно: Андрій Шевченко залишається в збірній України.
    footballua.tv/ua/news/85807-oficialno-andrey-shevchenko-prodlil-kontrakt-s-
    uaf
    Ссылка
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