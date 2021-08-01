ХАЦКЕВИЧ: «Вариант с Россией Шевченко даже не будет рассматривать»

Экс-тренер «Динамо» Киев – о будущем Андрея Шевченко

  • 01.08.2021 19:27
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ХАЦКЕВИЧ: «Вариант с Россией Шевченко даже не будет рассматривать»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший наставник «Динамо» Киев Александр Хацкевич в интервью российским СМИ прокомментировал решение Андрея Шевченко покинуть пост главного тренера сборной Украины:

«Непродление контракта Шевченко со сборной Украины меня удивило — сейчас продолжится отбор на чемпионат мира, а команда без тренера. Но, зная Андрея, скажу, что решение покинуть национальную команду было взвешенным и обдуманным. Наверное, он для себя посчитал, что сборная Украины под его руководством добилась того, чего он хотел, и он уже смог реализовать свою философию. Его решение нужно только понять и пожелать ему дальнейших успехов.

Так как он заявлял, что хочет работать в клубном футболе, то думаю, он пойдет дальше в этом направлении. Возможно ли увидеть Андрея в клубе РПЛ? Я уверен, что он даже не будет рассматривать такой вариант в связи со сложившимися отношениями между Россией и Украиной. Думаю, Андрей возглавит какой-нибудь европейский клуб».

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Источник — Sport24.ru

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