Андрей ПЯТОВ: «Ахметов Славу Шевчука вечно ловил, поржать можно было»

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, какую роль в его жизни сыграл президент клуба Ринат Ахметов.

«Это личность. Могут позвонить и сказать, что Ринат Леонидович хочет поговорить. А ты едешь по автобану и ищешь, где можно припарковаться. Переживаешь, потому что понимаешь, что это человек такого уровня. А потом в разговоре понимаешь, что он к тебе относится хорошо, всегда интересуется твоим мнением. А потом смотришь - а ты уже час с ним разговариваешь.

Он может час с тобой поговорить о твоем мнении, о команде, о твоем видении футбола, может напихать. Был момент, когда мы играли на Кубок против донецкого Металлурга. Мне тогда забил Коля Морозюк. Заходим в раздевалку, а президент говорит: «Что ты там ловишь?». Я говорю: «Так рикошет был». Ответ: «Да мне все равно, реагировать надо». Я такой: «Все понял». Может и напихать, но он очень любит своих футболистов и уважает. Конечно, не хватает его сейчас на матчах.

Раньше всегда 2-3 раза в неделю виделись перед играми. Славу Шевчука вечно ловил, знаешь, поржать можно было. Президент всегда был с командой. Сейчас все поменялось. Последний раз виделись три года назад, когда мы стали чемпионами. Он три или четыре раза уходил — прощался и не мог уйти.

Я думаю, можно его игрой вернуть на трибуны. А потом записать бы видеообращение, чтобы он вернулся, нам его не хватает. Мы хотим набрать такую форму, чтобы он приехал, а мы выдали самый максимум», - сказал Пятов.

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