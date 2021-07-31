Андрей ПЯТОВ: «Продлил контракт, чтобы бороться за место в старте»

37-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов прояснил ситуацию о продлении контракта с клубом. По словам игрока, стороны заключили мотивационное соглашение.

«Заканчивался контракт, клуб посчитал нужным сделать мне предложение. Мне что-то не понравилось, взял время подумать, переговорил с семьей, с тренером, узнал об интересе других клубов ко мне. Назвал свои условия. Клуб подумал, и мы сошлись на тех условиях, которые устроили всех.

Я разговаривал с президентом, он всегда поддерживает. Его большое интервью стало посылом, что клуб обязан мне, а я ему. Мы должны были прийти к целостному решению. Мы сразу решили все наши вопросы.

Я подписал контракт, чтобы играть, бороться за место в старте. Я сделаю все, чтобы принести клубу максимальную пользу, но решение за тренером.

Будет ли это мой последний контракт? Все от меня зависит. Слава Богу, очень серьезные травмы меня обходят стороной (тьфу-тьфу). Здоровье есть, силы хватает. Да, какие-то навыки притупляются, но надо играть на своих сильных сторонах», — сказал Андрей Пятов.