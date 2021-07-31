Андрей ПЯТОВ: «Продлил контракт, чтобы бороться за место в старте»

Украинский вратарь «Шахтера» надеется принести пользу своей команде

  • 31.07.2021 13:49
  • 450 просмотров
  • 0 комментариев
Андрей ПЯТОВ: «Продлил контракт, чтобы бороться за место в старте»
© Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов прояснил ситуацию о продлении контракта с клубом. По словам игрока, стороны заключили мотивационное соглашение.

«Заканчивался контракт, клуб посчитал нужным сделать мне предложение. Мне что-то не понравилось, взял время подумать, переговорил с семьей, с тренером, узнал об интересе других клубов ко мне. Назвал свои условия. Клуб подумал, и мы сошлись на тех условиях, которые устроили всех.

Я разговаривал с президентом, он всегда поддерживает. Его большое интервью стало посылом, что клуб обязан мне, а я ему. Мы должны были прийти к целостному решению. Мы сразу решили все наши вопросы.

Я подписал контракт, чтобы играть, бороться за место в старте. Я сделаю все, чтобы принести клубу максимальную пользу, но решение за тренером.

Будет ли это мой последний контракт? Все от меня зависит. Слава Богу, очень серьезные травмы меня обходят стороной (тьфу-тьфу). Здоровье есть, силы хватает. Да, какие-то навыки притупляются, но надо играть на своих сильных сторонах», — сказал Андрей Пятов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности