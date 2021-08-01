Василий КОБИН: «На Селезнева было какое-то давление со стороны Александрии»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, за что Евгений Селезнев получил желтую карточку после перерыва в матче с «Александрией» (1:0).

«Я слышал это все. Это была словесная перепалка с игроками другой команды. Женю предупредили. Наверное было какое-то давление со стороны «Александрии». Словесная перепалка, эмоции, не больше», - сказал Кобин.

Ранее сообщалось, что Селезнев обматерил представителей «Александрии» в перерыве матча.

Через неделю «Александрия» сыграет с «Шахтером», а «Минай» примет «Колос».