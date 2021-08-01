Василий КОБИН: «На Селезнева было какое-то давление со стороны Александрии»

Наставник «Миная» рассказал, что произошло в подтрибунном помещении

  • 01.08.2021 14:10
  • 1616 просмотров
  • 4 комментария
Василий КОБИН: «На Селезнева было какое-то давление со стороны Александрии»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, за что Евгений Селезнев получил желтую карточку после перерыва в матче с «Александрией» (1:0).

«Я слышал это все. Это была словесная перепалка с игроками другой команды. Женю предупредили. Наверное было какое-то давление со стороны «Александрии». Словесная перепалка, эмоции, не больше», - сказал Кобин.

Ранее сообщалось, что Селезнев обматерил представителей «Александрии» в перерыве матча.

Через неделю «Александрия» сыграет с «Шахтером», а «Минай» примет «Колос».

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.08.2021 14:53
    0
    GloryUkraine, 01.08.2021 14:24
    Схоже, що і в Мінаі "Кормілєц" довго не затримається.
    Не , Васько видите как за него горой стоит ?
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 14:32
    0
    Атмосферное наверное
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 01.08.2021 14:31
    +1
    Давление? Вася ты его фотку в плавках видел? Кого там давить?
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 01.08.2021 14:24
    +2
    Схоже, що і в Мінаі "Кормілєц" довго не затримається.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 01.08.2021 14:24
    +2
    Схоже, що і в Мінаі "Кормілєц" довго не затримається.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 01.08.2021 14:31
    +1
    Давление? Вася ты его фотку в плавках видел? Кого там давить?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.08.2021 14:53
    0
    GloryUkraine, 01.08.2021 14:24
    Схоже, що і в Мінаі "Кормілєц" довго не затримається.
    Не , Васько видите как за него горой стоит ?
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 14:32
    0
    Атмосферное наверное
    Ссылка
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