Селезнев обматерил представителей Александрии в перерыве матча

Форвард получил желтую карточку

  • 31.07.2021 21:24
  • 6557 просмотров
  • 20 комментариев
Селезнев обматерил представителей Александрии в перерыве матча
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Сегодня «Минай» во втором туре УПЛ дома обыграл «Александрию» 1:0. Матч был дебютным для Евгения Селезнева в закарпатском клубе.

Без скандала для опытного форварда в дебютном матче не обошлось. В перерыве он получил от арбитра желтую карточку – об этом было объявлено диктором по стадиону, а сама карточка внесена в протокол матча.

По информации UA-Football, в перерыве в подтрибунном помещении у Селезнева произошел конфликт с игроком «Александрии» Владиславом Бабогло и одним из членов тренерского штаба гостей. Селезнев назвал Бабогло «проституткой» и призывал его выйти «один на один».

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Источник — UA-Football

(27 голосов)

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Комментарии
    игробизнес
    online
      игробизнес, 31.07.2021 22:23
    -1
    Алексей Голяченко, 31.07.2021 22:04
    Прав и Селезнев слова не совместимы.
    А что сказали Бабогло и один из членов тренерского штаба гостей?
    Тишина...
    А вот Селезнёв шёл себе в раздевалку и просто так всех обзывал.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 31.07.2021 22:13
    +3
    Пьяную драку хотел устроить
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 31.07.2021 22:13
    +1
    Надо было в бокс идти а не в футбол возвращатся.
    Ссылка
    Саша Заливадний
    online
      Саша Заливадний, 31.07.2021 22:12
    +1
    а проститутка как раз Селезень..
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 31.07.2021 22:12
    0
    Пусть Бурде предложил , или Степаненко
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 31.07.2021 22:06
    +5
    keegan, 31.07.2021 22:00
    И никто даже не поинтересовался причиной ,может он полностью прав
    ...если ОБМАТЕРИЛ,то уже НЕПРАВ!!!!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 31.07.2021 22:04
    +1
    keegan, 31.07.2021 22:00
    И никто даже не поинтересовался причиной ,может он полностью прав
    Прав и Селезнев слова не совместимы.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 31.07.2021 22:02
    -1
    Если на мовi, то это оправдано.
    Ведь он её учит, практикуется.
    Правда это азiровська украi'нська мова.
    Да и матерятся все по русски.
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 31.07.2021 22:00
    -4
    И никто даже не поинтересовался причиной ,может он полностью прав
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 31.07.2021 21:59
    +8
    RCD Mallorca, 31.07.2021 21:34
    Быдло не меняется. Он хоть трезвый был?
    он что трезвый, что под мухой - одинаковый.
    быдло есть быдло
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 31.07.2021 21:59
    -1
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 31.07.2021 21:53
    +6
    сцарь..
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 31.07.2021 21:52
    +10
    Дебил..
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 31.07.2021 21:46
    +3
    Синие человечки
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 31.07.2021 21:39
    +9
    Ой не дотянет до рекорда, не дотянет.
    Ссылка
    RCD Mallorca
    online
      RCD Mallorca, 31.07.2021 21:34
    +6
    Быдло не меняется. Он хоть трезвый был?
    Ссылка
    игробизнес
    online
      игробизнес, 31.07.2021 21:33
    -5
    Надо же было на украинском сказать.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 31.07.2021 21:32
    +12
    Тупоголове бидло і хамовитий клоун!
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 31.07.2021 21:30
    +1
    Стара кацапська повія так і залишилася повією. Женіть його геть.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 31.07.2021 21:27
    +15
    Опять за старое. Рано или поздно он получит то что просит. Клоун
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 31.07.2021 21:27
    +15
    Опять за старое. Рано или поздно он получит то что просит. Клоун
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 31.07.2021 21:32
    +12
    Тупоголове бидло і хамовитий клоун!
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 31.07.2021 21:52
    +10
    Дебил..
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 31.07.2021 21:39
    +9
    Ой не дотянет до рекорда, не дотянет.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 31.07.2021 21:59
    +8
    RCD Mallorca, 31.07.2021 21:34
    Быдло не меняется. Он хоть трезвый был?
    он что трезвый, что под мухой - одинаковый.
    быдло есть быдло
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 31.07.2021 21:53
    +6
    сцарь..
    Ссылка
    RCD Mallorca
    online
      RCD Mallorca, 31.07.2021 21:34
    +6
    Быдло не меняется. Он хоть трезвый был?
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 31.07.2021 22:06
    +5
    keegan, 31.07.2021 22:00
    И никто даже не поинтересовался причиной ,может он полностью прав
    ...если ОБМАТЕРИЛ,то уже НЕПРАВ!!!!
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 31.07.2021 22:13
    +3
    Пьяную драку хотел устроить
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 31.07.2021 21:46
    +3
    Синие человечки
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 31.07.2021 22:13
    +1
    Надо было в бокс идти а не в футбол возвращатся.
    Ссылка
    Саша Заливадний
    online
      Саша Заливадний, 31.07.2021 22:12
    +1
    а проститутка как раз Селезень..
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 31.07.2021 22:04
    +1
    keegan, 31.07.2021 22:00
    И никто даже не поинтересовался причиной ,может он полностью прав
    Прав и Селезнев слова не совместимы.
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 31.07.2021 21:30
    +1
    Стара кацапська повія так і залишилася повією. Женіть його геть.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 31.07.2021 22:12
    0
    Пусть Бурде предложил , или Степаненко
    Ссылка
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