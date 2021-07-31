Селезнев обматерил представителей Александрии в перерыве матча

Сегодня «Минай» во втором туре УПЛ дома обыграл «Александрию» 1:0. Матч был дебютным для Евгения Селезнева в закарпатском клубе.

Без скандала для опытного форварда в дебютном матче не обошлось. В перерыве он получил от арбитра желтую карточку – об этом было объявлено диктором по стадиону, а сама карточка внесена в протокол матча.

По информации UA-Football, в перерыве в подтрибунном помещении у Селезнева произошел конфликт с игроком «Александрии» Владиславом Бабогло и одним из членов тренерского штаба гостей. Селезнев назвал Бабогло «проституткой» и призывал его выйти «один на один».