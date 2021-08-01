Шахтер нацелен продолжить торги по Гримальдо

Защитник «Бенфики» очень интересен вице-чемпиону Украины

  • 01.08.2021 09:54
  • 1461 просмотр
  • 3 комментария
Шахтер нацелен продолжить торги по Гримальдо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гримальдо (слева)

25-летний испанский левый защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо всерьез интересен донецкому «Шахтеру».

Лиссабонский клуб уже отверг первое предложение «горняков», однако те не собираются сдаваться, и готовы продолжить торги.

Ожидается, что вскоре «Шахтер» выйдет на «Бенфику» с улучшенным предложением, максимальный размер которого может составить 25 миллионов евро, а это уже может удовлетворить лиссабонцев.

Помимо «Шахтера» на Гримальдо, по данным прессы, претендует «Лацио». Также в последние дни заговорили об интересе к испанскому защитнику со стороны «Манчестер Сити», что вынудило «Бенфику» поднять ценник на игрока с 20 до 30 миллионов евро.

Напомним, нынешним летом «Шахтер» уже купил в «Бенфике» Педриньо, отдав за сделку 18 миллионов евро.

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Источник — Desporto ao Minuto

(13 голосов)

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Комментарии
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 01.08.2021 10:39
    0
    Ліміт на легіонерів? Ні, не чули))
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    ZloyDeda
      ZloyDeda, 01.08.2021 10:08
    -2
    Хитрожо...і кроти Побачили, що Бенфіка торгує Яремчука і будуть витрати, то захотіли їхнього гравця відразу \ Ті ніби за копійки кротів погодяться продати, щоб компенсувати витрати на Яремчука \
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 01.08.2021 10:02
    +1
    Alex Romanov, 01.08.2021 09:58
    У Шахтёра и так есть защитники легионеры на все позиции, зачем ещё один?
    очевидно, с Исмаили проблема такая, что уже играть на топ-уровне он не будет
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 01.08.2021 09:58
    0
    У Шахтёра и так есть защитники легионеры на все позиции, зачем ещё один?
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 01.08.2021 10:02
    +1
    Alex Romanov, 01.08.2021 09:58
    У Шахтёра и так есть защитники легионеры на все позиции, зачем ещё один?
    очевидно, с Исмаили проблема такая, что уже играть на топ-уровне он не будет
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 01.08.2021 10:39
    0
    Ліміт на легіонерів? Ні, не чули))
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 01.08.2021 09:58
    0
    У Шахтёра и так есть защитники легионеры на все позиции, зачем ещё один?
    Ссылка
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