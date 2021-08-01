Шахтер нацелен продолжить торги по Гримальдо

25-летний испанский левый защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо всерьез интересен донецкому «Шахтеру».

Лиссабонский клуб уже отверг первое предложение «горняков», однако те не собираются сдаваться, и готовы продолжить торги.

Ожидается, что вскоре «Шахтер» выйдет на «Бенфику» с улучшенным предложением, максимальный размер которого может составить 25 миллионов евро, а это уже может удовлетворить лиссабонцев.

Помимо «Шахтера» на Гримальдо, по данным прессы, претендует «Лацио». Также в последние дни заговорили об интересе к испанскому защитнику со стороны «Манчестер Сити», что вынудило «Бенфику» поднять ценник на игрока с 20 до 30 миллионов евро.

Напомним, нынешним летом «Шахтер» уже купил в «Бенфике» Педриньо, отдав за сделку 18 миллионов евро.