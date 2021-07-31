Шахтеру на заметку. Бенфика определилась с ценой на Гримальдо

За испанского защитника лиссабонский клуб хочет выручить 20 миллионов евро

  • 31.07.2021 18:48
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Шахтеру на заметку. Бенфика определилась с ценой на Гримальдо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гримальдо

Руководство «Бенфики» определилось со стоимостью трансфера 25-летнего испанского левого защитника Алехандро Гримальдо, на которого есть спрос на рынке.

Согласно последней информации, португальский клуб нацелен выручить от сделки 20 миллионов евро.

Это гораздо больше того, сколько дает за Гримальдо «Шахтер». «Горняки», как сообщается, предлагают 12 миллионов евро сразу и еще 3 миллиона в виде бонусов.

Сам Гримальдо также расходится во взглядах с «Шахтером» по условиям личного контракта, хотя ранее ряд источников сообщал о сомнениях испанца в целесообразности переезда в УПЛ.

«Шахтер» не единственный клуб, которому интересен Гримальдо. Также испанец входит в сферу интересов «Лацио», но римляне, как и «горняки», не готовы платить 20 миллионов евро.

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Источник — O Jogo

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