Бенфика хочет больше. Шахтер дает за Гримальдо 15 миллионов

«Орлы» пока не хотят продавать ведущего игрока

  • 31.07.2021 18:31
  • 2344 просмотра
  • 9 комментариев
Бенфика хочет больше. Шахтер дает за Гримальдо 15 миллионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации A Bola, «Шахтер» сделал «Бенфике» конкретное предложение по Алехандро Гримальдо, который может закрыть всю левую бровку.

Украинский клуб дает 12 миллионов евро и еще 3 миллиона бонусов в зависимости от результатов.

Сообщается, что «Бенфику» не устроило это предложение.

При этом «Шахтер», который летом потратил на трансферы и нового тренера около 40 миллионов евро, не готов существенно улучшать предложение.

«Бенфика» сейчас близка к подписанию украинца Романа Яремчука.

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Источник — A Bola

(8 голосов)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 31.07.2021 19:19
    0
    Схоже скоро будуть переглядати ліміт на легіонерів).
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 31.07.2021 19:17
    0
    Кривцов - никакой. Марлос и Мораес - очевидно будут в ротации
    и после сезона 2021-22 могут уйти за ненадобностью.
    Лимит на 4 украинца не отменят.
    Срочно нужны новые украино-бразильцы или подобные!!!
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
      Хуакин Гусман Лоэра, 31.07.2021 18:54
    -1
    makss7777, 31.07.2021 18:46
    ой как сейчас подгорит у болел клуба , который в долг игрока у руской армии шкуркина взяли, и супер трансфер за 150 тысяч антюха с села
    Как ты мог забыть ,они ещё купили супер нападающего Кулача за кругленькую сумму в 00000000 миллионов долларов
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 31.07.2021 18:51
    +2
    zzg77, 31.07.2021 18:34
    Ахметова конкретно зацепило поражение в прошлом сезоне!!!
    Видать Зебру крайне не устраивают наличные игроки. Оказались шлаком.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 31.07.2021 18:48
    0
    Ещё немного, и за Яремчука начнут торговаться.
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 31.07.2021 18:46
    +1
    ой как сейчас подгорит у болел клуба , который в долг игрока у руской армии шкуркина взяли, и супер трансфер за 150 тысяч антюха с села
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 31.07.2021 18:37
    -2
    zzg77, 31.07.2021 18:34
    Ахметова конкретно зацепило поражение в прошлом сезоне!!!
    а чё, электроэнергия подешевела?
    или подешевел метал на рынке?
    зажал хозяин 20 лям на игрока
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
      Хуакин Гусман Лоэра, 31.07.2021 18:36
    +3
    нужно покупать ,игрок этот талантище
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 31.07.2021 18:34
    +7
    Ахметова конкретно зацепило поражение в прошлом сезоне!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 31.07.2021 18:34
    +7
    Ахметова конкретно зацепило поражение в прошлом сезоне!!!
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
      Хуакин Гусман Лоэра, 31.07.2021 18:36
    +3
    нужно покупать ,игрок этот талантище
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 31.07.2021 18:51
    +2
    zzg77, 31.07.2021 18:34
    Ахметова конкретно зацепило поражение в прошлом сезоне!!!
    Видать Зебру крайне не устраивают наличные игроки. Оказались шлаком.
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 31.07.2021 18:46
    +1
    ой как сейчас подгорит у болел клуба , который в долг игрока у руской армии шкуркина взяли, и супер трансфер за 150 тысяч антюха с села
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 31.07.2021 19:19
    0
    Схоже скоро будуть переглядати ліміт на легіонерів).
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 31.07.2021 19:17
    0
    Кривцов - никакой. Марлос и Мораес - очевидно будут в ротации
    и после сезона 2021-22 могут уйти за ненадобностью.
    Лимит на 4 украинца не отменят.
    Срочно нужны новые украино-бразильцы или подобные!!!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 31.07.2021 18:48
    0
    Ещё немного, и за Яремчука начнут торговаться.
    Ссылка
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