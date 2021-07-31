Бенфика хочет больше. Шахтер дает за Гримальдо 15 миллионов

По информации A Bola, «Шахтер» сделал «Бенфике» конкретное предложение по Алехандро Гримальдо, который может закрыть всю левую бровку.
Украинский клуб дает 12 миллионов евро и еще 3 миллиона бонусов в зависимости от результатов.
Сообщается, что «Бенфику» не устроило это предложение.
При этом «Шахтер», который летом потратил на трансферы и нового тренера около 40 миллионов евро, не готов существенно улучшать предложение.
«Бенфика» сейчас близка к подписанию украинца Романа Яремчука.
Источник — A Bola
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
и после сезона 2021-22 могут уйти за ненадобностью.
Лимит на 4 украинца не отменят.
Срочно нужны новые украино-бразильцы или подобные!!!
или подешевел метал на рынке?
зажал хозяин 20 лям на игрока
и после сезона 2021-22 могут уйти за ненадобностью.
Лимит на 4 украинца не отменят.
Срочно нужны новые украино-бразильцы или подобные!!!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.