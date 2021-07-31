Бенфика хочет больше. Шахтер дает за Гримальдо 15 миллионов

По информации A Bola, «Шахтер» сделал «Бенфике» конкретное предложение по Алехандро Гримальдо, который может закрыть всю левую бровку.

Украинский клуб дает 12 миллионов евро и еще 3 миллиона бонусов в зависимости от результатов.

Сообщается, что «Бенфику» не устроило это предложение.

При этом «Шахтер», который летом потратил на трансферы и нового тренера около 40 миллионов евро, не готов существенно улучшать предложение.

«Бенфика» сейчас близка к подписанию украинца Романа Яремчука.