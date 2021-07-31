Источник: Роман Яремчук подписал контракт с Бенфикой

Форвард сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук в ближайшее время станет игроком португальской «Бенфики».

Как сообщает инсайдер Руди Галетти, 25-летний форвард подписал контракт с португальским клубом. Украинец подписал 5-летнее соглашение. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Яремчук прибыл в Лиссабон для подписания контракта и прохождения медицинского осмотра.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Роман провел за «Гент» 43 матча во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 8 результативных передач.