Источник: Роман Яремчук подписал контракт с Бенфикой

Осталось подождать официального объявления

  • 31.07.2021 15:06
  • 4744 просмотра
  • 12 комментариев
Источник: Роман Яремчук подписал контракт с Бенфикой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук в ближайшее время станет игроком португальской «Бенфики».

Как сообщает инсайдер Руди Галетти, 25-летний форвард подписал контракт с португальским клубом. Украинец подписал 5-летнее соглашение. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Яремчук прибыл в Лиссабон для подписания контракта и прохождения медицинского осмотра.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Роман провел за «Гент» 43 матча во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 8 результативных передач.

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Источник — Twitter

(16 голосов)

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Комментарии
    POWER
    online
      POWER, 31.07.2021 16:17
    0
    Бенфика в ЛЧ играет???
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 31.07.2021 16:00
    +1
    Удачи Роман в новом клубе и много забитых мячей! поздравляю!
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    roman_kros
    online
      roman_kros, 31.07.2021 15:57
    +2
    Бомба, круто, що не в Рому. Удачі!!!
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    sahka1981
    online
      sahka1981, 31.07.2021 15:30
    +5
    30% для ДК.
    Ну давай мясным положи парочку.
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 31.07.2021 15:30
    -6
    Хорошо что сбежал с дынамо и ты им не подошёл ,так сейчас играл в диназе а лучшем случае !!Удачи Роман !!!
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    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 31.07.2021 15:29
    +6
    fedd1979, 31.07.2021 15:25
    Для цього треба, щов він грав у складі. Я теж вважаю, що це не зовсім його середовище. Ну й сам по собі чемпіонат - не кращий. Єдине що клуб на порядок знаковіший
    Да все нормально, за Бенфикой следят скауты всей футбольной элиты, если хорошо проявит себя, то год - два и вполне возможно пойдет на повышение! Однозначно это шаг вперёд!
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    Maks23
    online
      Maks23, 31.07.2021 15:28
    +2
    Годик если нормально отыграет..и в топ клуб перейдёт
    .. удачи!
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    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 31.07.2021 15:27
    +10
    Ой как хорошо, перед Спартаком ещё)
    Ссылка
    Tokyo2022
    online
      Tokyo2022, 31.07.2021 15:27
    +6
    с великим клубом подписал, удачи Роману
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 31.07.2021 15:25
    +6
    Vitalii Leontiuk, 31.07.2021 15:09
    Бажаємо тобі удачі у новому клубі !! Тепер будуть всі слідкувати за Бенфікою, як мінімум в єврокубках!!!
    Для цього треба, щов він грав у складі. Я теж вважаю, що це не зовсім його середовище. Ну й сам по собі чемпіонат - не кращий. Єдине що клуб на порядок знаковіший
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 31.07.2021 15:21
    +6
    Мне кажется немного не его чемпионат. Будем посмотреть.
    Ссылка
    Vitalii Leontiuk
    online
      Vitalii Leontiuk, 31.07.2021 15:09
    +17
    Бажаємо тобі удачі у новому клубі !! Тепер будуть всі слідкувати за Бенфікою, як мінімум в єврокубках!!!
    Ссылка
    Vitalii Leontiuk
    online
      Vitalii Leontiuk, 31.07.2021 15:09
    +17
    Бажаємо тобі удачі у новому клубі !! Тепер будуть всі слідкувати за Бенфікою, як мінімум в єврокубках!!!
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 31.07.2021 15:27
    +10
    Ой как хорошо, перед Спартаком ещё)
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 31.07.2021 15:29
    +6
    fedd1979, 31.07.2021 15:25
    Для цього треба, щов він грав у складі. Я теж вважаю, що це не зовсім його середовище. Ну й сам по собі чемпіонат - не кращий. Єдине що клуб на порядок знаковіший
    Да все нормально, за Бенфикой следят скауты всей футбольной элиты, если хорошо проявит себя, то год - два и вполне возможно пойдет на повышение! Однозначно это шаг вперёд!
    Ссылка
    Tokyo2022
    online
      Tokyo2022, 31.07.2021 15:27
    +6
    с великим клубом подписал, удачи Роману
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 31.07.2021 15:25
    +6
    Vitalii Leontiuk, 31.07.2021 15:09
    Бажаємо тобі удачі у новому клубі !! Тепер будуть всі слідкувати за Бенфікою, як мінімум в єврокубках!!!
    Для цього треба, щов він грав у складі. Я теж вважаю, що це не зовсім його середовище. Ну й сам по собі чемпіонат - не кращий. Єдине що клуб на порядок знаковіший
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 31.07.2021 15:21
    +6
    Мне кажется немного не его чемпионат. Будем посмотреть.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 31.07.2021 15:30
    +5
    30% для ДК.
    Ну давай мясным положи парочку.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 31.07.2021 15:57
    +2
    Бомба, круто, що не в Рому. Удачі!!!
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 31.07.2021 15:28
    +2
    Годик если нормально отыграет..и в топ клуб перейдёт
    .. удачи!
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 31.07.2021 16:00
    +1
    Удачи Роман в новом клубе и много забитых мячей! поздравляю!
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 31.07.2021 16:17
    0
    Бенфика в ЛЧ играет???
    Ссылка
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