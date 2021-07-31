Аталанта подписала молодого защитника Вероны

«Аталанта» официально сообщила о подписании центрального защитника «Вероны» Маттео Ловато. С 21-летним защитником молодежной сборной Италии подписан контракт на 5 лет.
Сумма трансфера не разглашается, но, по информации итальянских СМИ, она составила 8 миллионов евро + 3 миллиона бонусов. В прошлом сезоне Ловато провел за «Верону» 24 матча в Серии А.
Ранее «Аталанта» подписала еще одного защитника - Джезеппе Пеццеллу. Сегодня бергамаски благодаря голу Виктора Коваленко в контрольном матче обыграли «Порденоне» - 2:1.
Источник — ФК Аталанта Бергамо
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