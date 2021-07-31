И без Малиновского справилась. Коваленко забил в спарринге Аталанты

«Аталанта» в рамках подготовки к сезону провела контрольный матч против команды «Порденоне».

Команда Джан Пьеро Гасперини выиграла 2:1, а победный мяч забил украинский хавбек Виктор Коваленко. Игрок вышел на поле на замену.

Ранее сообщалось, что Коваленко отправится в аренду.

Руслана Малиновского не было в заявке на матч.