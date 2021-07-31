И без Малиновского справилась. Коваленко забил в спарринге Аталанты

Виктор Коваленко пока остается в составен бергамской команды

  • 31.07.2021 19:31
  • 4014 просмотров
  • 5 комментариев
И без Малиновского справилась. Коваленко забил в спарринге Аталанты
© twitter.com/Atalanta_BC

«Аталанта» в рамках подготовки к сезону провела контрольный матч против команды «Порденоне».

Команда Джан Пьеро Гасперини выиграла 2:1, а победный мяч забил украинский хавбек Виктор Коваленко. Игрок вышел на поле на замену.

Ранее сообщалось, что Коваленко отправится в аренду.

Руслана Малиновского не было в заявке на матч.

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Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    Maksim Dimitrov
    online
      Maksim Dimitrov, 31.07.2021 20:32
    0
    Срочно ему памятник в Бергамо. Будет классно если из натурального дерева
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 31.07.2021 20:02
    +1
    Ну всьо .... Ювентус , Інтер і Мілан знімаються з чемпіонату )))
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 31.07.2021 19:58
    -2
    Не может быть!!! Ахринеть просто!!!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 31.07.2021 19:53
    0
    Ах ты ж епт
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 31.07.2021 19:52
    0
    Та ладно
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 31.07.2021 20:02
    +1
    Ну всьо .... Ювентус , Інтер і Мілан знімаються з чемпіонату )))
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    online
      Maksim Dimitrov, 31.07.2021 20:32
    0
    Срочно ему памятник в Бергамо. Будет классно если из натурального дерева
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 31.07.2021 19:53
    0
    Ах ты ж епт
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 31.07.2021 19:52
    0
    Та ладно
    Ссылка
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