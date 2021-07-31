И без Малиновского справилась. Коваленко забил в спарринге Аталанты

«Аталанта» в рамках подготовки к сезону провела контрольный матч против команды «Порденоне».
Команда Джан Пьеро Гасперини выиграла 2:1, а победный мяч забил украинский хавбек Виктор Коваленко. Игрок вышел на поле на замену.
Ранее сообщалось, что Коваленко отправится в аренду.
Руслана Малиновского не было в заявке на матч.
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Источник — Sport.ua
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