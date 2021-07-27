ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала защитника Пармы

«Аталанта» официально сообщила о подписании левого защитника «Пармы» Джузеппе Пеццеллы. Речь идет о годичной аренде с правом выкупа, которое превратится в обязательный выкуп при достижении определенных условий.
В прошлом сезоне на счету Пеццеллы 1 гол и 4 ассиста в 24 матчах Серии А. «Парма» по итогам сезона вылетела в Серию В.
Ранее сообщалось о том, что Виктор Коваленко близок к переходу в «Эмполи» на правах аренды.
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Источник — ФК Аталанта Бергамо
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