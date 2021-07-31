В воскресенье, 1 августа, состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать ровенский «Верес».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр Денис Шурман даст стартовый свисток в 19:30.

«Динамо» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Верес», за которой можно следить здесь.