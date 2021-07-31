Селезнев дебютирует. Известны составы на матч Минай – Александрия

Команды сыграют во втором туре УПЛ

  • 31.07.2021 16:07
  • 406 просмотров
  • 2 комментария
Селезнев дебютирует. Известны составы на матч Минай – Александрия
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Сегодня, 31 июля «Минай» во втором туре УПЛ примет «Александрию». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Минай»: Кучер, Векляк, Лиховодько, Горин, Кныш, Багайоко, Петрусенко, Кулиев, Хахлев, Билоног, Селезнев

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Калюжный, Демченко, Ковалец, Шастал, Третьяков, Устименко

Отметим дебют в составе «Миная» Евгения Селезнева, который перешел в клуб 27 июля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УПЛ

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Azaka
    online
      Azaka, 31.07.2021 16:17
    0
    Вперед минай. 3:1 Селезньо заб'є
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 31.07.2021 16:15
    +1
    Благодаря кормильцу сегодня за Минай!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 31.07.2021 16:15
    +1
    Благодаря кормильцу сегодня за Минай!
    Ссылка
    Azaka
    online
      Azaka, 31.07.2021 16:17
    0
    Вперед минай. 3:1 Селезньо заб'є
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности