Селезнев дебютирует. Известны составы на матч Минай – Александрия

Сегодня, 31 июля «Минай» во втором туре УПЛ примет «Александрию». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Минай»: Кучер, Векляк, Лиховодько, Горин, Кныш, Багайоко, Петрусенко, Кулиев, Хахлев, Билоног, Селезнев
«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Калюжный, Демченко, Ковалец, Шастал, Третьяков, Устименко
Отметим дебют в составе «Миная» Евгения Селезнева, который перешел в клуб 27 июля.
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Источник — УПЛ
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