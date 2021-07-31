В воскресенье, 1 августа, состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» будет принимать черниговскую «Десну».

Игра пройдет в Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко и судить ее будет арбитр Ярослав Козык из Мукачево. Начало встречи в 17:00.

«Мариуполь» - «Десна». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» - «Десна».