Олимпик подписал двух новичков

Контракты с «Олимпиком» подписали центральный защитник Александр Шевченко и опорный полузащитник Никита Ходаковский.

28-летний Шевченко минувший сезон начинал в составе «Энергии», а продолжил в другом клубе Второй лиги – «Таврии».

24-летний Ходаковский в сентябре прошлого года покинул «Львов», успев к тому времени провести 5 матчей в УПЛ. Весеннюю часть сезона хавбек отыграл в Первой лиге за «Кристалл».

Изменившийся летом до неузнаваемости «Олимпик» выступления в Первой лиге начал с выездного поражения от «Кривбасса» (1:4). Сегодня команда Сергея Литовченко примет в Киеве «Прикарпатье». Начало матча в 19:00.