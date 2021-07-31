Олимпик подписал двух новичков

Контракты с «Олимпиком» подписали центральный защитник Александр Шевченко и опорный полузащитник Никита Ходаковский.
28-летний Шевченко минувший сезон начинал в составе «Энергии», а продолжил в другом клубе Второй лиги – «Таврии».
24-летний Ходаковский в сентябре прошлого года покинул «Львов», успев к тому времени провести 5 матчей в УПЛ. Весеннюю часть сезона хавбек отыграл в Первой лиге за «Кристалл».
Изменившийся летом до неузнаваемости «Олимпик» выступления в Первой лиге начал с выездного поражения от «Кривбасса» (1:4). Сегодня команда Сергея Литовченко примет в Киеве «Прикарпатье». Начало матча в 19:00.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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