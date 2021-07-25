Первая лига. Кривбасс начал путь к УПЛ с победы над обновленным Олимпиком

25 июля прошли три поединка 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Криворожский «Кривбасс», получив мощное усиление в межсезонье, начал путь к УПЛ с разгромной победы над обновленным «Олимпиком». Дубль оформил Артем Щедрый, также отличились Денис Васин и Алексей Хобленко.
Первая лига. 1-й тур
«Кривбасс» Кривой Рог – «Олимпик» Донецк – 4:1
Голы: Васин, 15, Щедрый, 37, 63, Хобленко, 87 – Кириенко, 69.
«Подолье» Хмельницкий – «Оболонь» Киев – 0:0
«Нива» Тернополь – «Полесье» Житомир – 1:0
Гол: Семенина, 47.
Источник — Sport.ua
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