1-й тур
Кривбасс
4 : 1
Олимпик Д
25.07.2021, FT

Первая лига. Кривбасс начал путь к УПЛ с победы над обновленным Олимпиком

«Подолье» и «Оболонь» сыграли вничью, «Нива» Т переиграла «Полесье»

  • 25.07.2021 20:55
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Первая лига. Кривбасс начал путь к УПЛ с победы над обновленным Олимпиком
© ФК Кривбасс Кривой Рог

25 июля прошли три поединка 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Криворожский «Кривбасс», получив мощное усиление в межсезонье, начал путь к УПЛ с разгромной победы над обновленным «Олимпиком». Дубль оформил Артем Щедрый, также отличились Денис Васин и Алексей Хобленко.

Первая лига. 1-й тур

«Кривбасс» Кривой Рог – «Олимпик» Донецк – 4:1

Голы: Васин, 15, Щедрый, 37, 63, Хобленко, 87 – Кириенко, 69.

«Подолье» Хмельницкий – «Оболонь» Киев – 0:0

«Нива» Тернополь – «Полесье» Житомир – 1:0

Гол: Семенина, 47.

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Источник — Sport.ua

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