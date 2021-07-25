1-й тур
Нива Т
0 : 0
Полесье
25.07.2021 18:45   ТВ-трансляция: 

Нива Тернополь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 июля в 18:45 видеотрансляцию матча 1-го тура Первой лиги

  • 25.07.2021 07:01
  • 20 просмотров
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Нива Тернополь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Нива Тернополь. Игорь Климовский

25 июля в 18:45 проходит поединок 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча на YouTube: «Нива» Тернополь – «Полесье» Житомир.

Плейер будет добавлен перед началом матча.

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Источник — Sport.ua

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