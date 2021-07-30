В субботу 31 июля состоится матч 2-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Минай» и «Александрия».
Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить ее будет арбитр из Днепра Виталий Романов. Начало встречи в 17:00.
«Минай» - «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Александрия», за которой можно следить здесь.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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