В субботу 31 июля состоится матч 2-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Минай» и «Александрия».

Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить ее будет арбитр из Днепра Виталий Романов. Начало встречи в 17:00.

«Минай» - «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Александрия», за которой можно следить здесь.