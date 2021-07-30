Колос – Металлист 1925. Сражение в Ковалевке. Стартовые составы команд

30 июля состоится матч 2-го тура УПЛ, в котором сыграют «Колос» и «Металлист 1925».
Игра пройдет в Ковалевке. Начало встречи – в 21:00.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Колос – Металлист 1925. Стартовые составы команд
Колос: Волынец, Ром, Гавриш, Петров, Сакив, Милько, Богданов, Чурко, Нуриев, Костышин, Лысенко.
Запас: Маханьков, Павловец, Новак, Золотов, Задоя, Ильин, Диего, Данфа, Сичинава.
Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Крыськив, Голодюк, Батюшин, Савин, Фабиньо.
Запас: Шелихов, Ермаков, Ченбай, Квакич, Ременюк, Протасов, Дмитренко, Задерака, Блажко.
Источник — Sport.ua
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