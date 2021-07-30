Защитник Ворсклы Якубу: «Не знаю, что случилось, но мы все исправим»

Защитник «Ворсклы» Якубу прокомментировал поражение от КуПСа 2:3 в матче квалификации Лиги конференций.
«Очень большое разочарование, но так бывает. Иногда ты проигрываешь, иногда выигрываешь. Теперь нужно разобрать ошибки и сконцентрироваться на чемпионате».
«Не знаю, что случилось на последних секундах. Они получили шанс и использовали его. Мы все исправим и вернемся», - сказал Якубу.
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Источник — Футбол 1/2/3
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