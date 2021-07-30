Защитник Ворсклы Якубу: «Не знаю, что случилось, но мы все исправим»

Команда вылетела из еврокубка

  • 30.07.2021 12:28
  • 164 просмотра
  • 1 комментарий
Защитник Ворсклы Якубу: «Не знаю, что случилось, но мы все исправим»
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Защитник «Ворсклы» Якубу прокомментировал поражение от КуПСа 2:3 в матче квалификации Лиги конференций.

«Очень большое разочарование, но так бывает. Иногда ты проигрываешь, иногда выигрываешь. Теперь нужно разобрать ошибки и сконцентрироваться на чемпионате».

«Не знаю, что случилось на последних секундах. Они получили шанс и использовали его. Мы все исправим и вернемся», - сказал Якубу.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    alekos59
    online
      alekos59, 30.07.2021 12:31
    0
    Куда ты уже вернешься, недолугий!
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 30.07.2021 12:31
    0
    Куда ты уже вернешься, недолугий!
    Ссылка
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