ФК Альянс: «Наша история продолжается!»

Команда из Липовой долины вернулась к тренировкам

  • 30.07.2021 11:08
  • 2222 просмотра
  • 14 комментариев
ФК Альянс: «Наша история продолжается!»
© ФК Альянс

Команда Первой лиги «Альянс» из Липовой Долины вернулась к тренировкам. Ранее сообщалось о расформировании клуба после поединка 1-го тура чемпионата против харьковского «Металлиста» (0:2), но затем было объявлено, что «Альянс» передадут новым инвесторам.

«Мы продолжаем работать не покладая рук!

Вчера вечером команда провела тренировку и вернулась к недельному циклу работы. Поэтому наша история еще продолжается!», — говорится в сообщении на официальной страница клуба в Facebook.

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Источник — ФК Альянс

(8 голосов)

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Комментарии
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 30.07.2021 12:35
    0
    Такого бы рефери им как вчера Ворскле достался. Что бы запели ети нытики???
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 30.07.2021 12:27
    +1
    Санта-Барбара что ли теперь начнется.
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 30.07.2021 12:18
    +1
    Добра новина, щоб хто не говорив
    Ссылка
    Gepard
    online
      Gepard, 30.07.2021 12:11
    +1
    клоуны.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 30.07.2021 12:08
    +1
    Как в том анекдоте про стюардессу
    - хватит разврата!!! И откопали стюардессу
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 30.07.2021 12:08
    0
    Альянс воскресе
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 30.07.2021 12:06
    -3
    Уровень пиара: героям слава!
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    vivl04
    online
      vivl04, 30.07.2021 12:01
    +2
    rus, 30.07.2021 11:56
    Клоуны! Продались за 33 коровы. Остаётся вопрос:кому это нужно было?
    Они же - липовые
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.07.2021 12:01
    +1
    будет кино если этот истиричка опять снимится в середине сезона если увидит пенальти не такой как в плей стешн ставят)))
    Ссылка
    Boss
    online
      Boss, 30.07.2021 12:00
    -1
    Отвращение к фк Альянс.
    и не дай бог они каким то чудом выйдут в премьер лигу и попадут в еврокубки.
    Будут позорить Украину на всю Европу.
    Ссылка
    vivl04
    online
      vivl04, 30.07.2021 12:00
    0
    Фу... Померла, так померла (
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 30.07.2021 12:00
    +1
    нормальные манипуляторы, развели истероидов лохов
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 30.07.2021 11:56
    +1
    Клоуны! Продались за 33 коровы. Остаётся вопрос:кому это нужно было?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.07.2021 11:55
    +1
    шапито
    Ссылка
    vivl04
    online
      vivl04, 30.07.2021 12:01
    +2
    rus, 30.07.2021 11:56
    Клоуны! Продались за 33 коровы. Остаётся вопрос:кому это нужно было?
    Они же - липовые
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 30.07.2021 12:27
    +1
    Санта-Барбара что ли теперь начнется.
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 30.07.2021 12:18
    +1
    Добра новина, щоб хто не говорив
    Ссылка
    Gepard
    online
      Gepard, 30.07.2021 12:11
    +1
    клоуны.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 30.07.2021 12:08
    +1
    Как в том анекдоте про стюардессу
    - хватит разврата!!! И откопали стюардессу
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.07.2021 12:01
    +1
    будет кино если этот истиричка опять снимится в середине сезона если увидит пенальти не такой как в плей стешн ставят)))
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 30.07.2021 12:00
    +1
    нормальные манипуляторы, развели истероидов лохов
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 30.07.2021 11:56
    +1
    Клоуны! Продались за 33 коровы. Остаётся вопрос:кому это нужно было?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.07.2021 11:55
    +1
    шапито
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 30.07.2021 12:35
    0
    Такого бы рефери им как вчера Ворскле достался. Что бы запели ети нытики???
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 30.07.2021 12:08
    0
    Альянс воскресе
    Ссылка
    vivl04
    online
      vivl04, 30.07.2021 12:00
    0
    Фу... Померла, так померла (
    Ссылка
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