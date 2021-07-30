ФК Альянс: «Наша история продолжается!»

Команда Первой лиги «Альянс» из Липовой Долины вернулась к тренировкам. Ранее сообщалось о расформировании клуба после поединка 1-го тура чемпионата против харьковского «Металлиста» (0:2), но затем было объявлено, что «Альянс» передадут новым инвесторам.

«Мы продолжаем работать не покладая рук!

Вчера вечером команда провела тренировку и вернулась к недельному циклу работы. Поэтому наша история еще продолжается!», — говорится в сообщении на официальной страница клуба в Facebook.