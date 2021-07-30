ФК Альянс: «Наша история продолжается!»

Команда Первой лиги «Альянс» из Липовой Долины вернулась к тренировкам. Ранее сообщалось о расформировании клуба после поединка 1-го тура чемпионата против харьковского «Металлиста» (0:2), но затем было объявлено, что «Альянс» передадут новым инвесторам.
«Мы продолжаем работать не покладая рук!
Вчера вечером команда провела тренировку и вернулась к недельному циклу работы. Поэтому наша история еще продолжается!», — говорится в сообщении на официальной страница клуба в Facebook.
Источник — ФК Альянс
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
- хватит разврата!!! И откопали стюардессу
и не дай бог они каким то чудом выйдут в премьер лигу и попадут в еврокубки.
Будут позорить Украину на всю Европу.
- хватит разврата!!! И откопали стюардессу
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.