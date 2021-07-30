Источник: Луческу получил «подарок» от Селюка

Киевское «Динамо» подписало 18-летнего сенегальца Самбу Диалло

  • 30.07.2021 09:58
  • 4962 просмотра
  • 17 комментариев
Источник: Луческу получил «подарок» от Селюка
© Telegram. Самба Диалло

Киевское «Динамо» подписало контракт с 18-летним сенегальским полузащитником Самбой Диалло.

«А здесь позвольте промолчать. 18(?)-летний сенегалец. «Подарок» Луческу на день рождения, так сказать. От Селюка. Эти люди неисправимы», — прокомментировал канал «Динамо Киев Inside» фото подписания контракта футболистом.

Диалло прибыл в расположение «Динамо» в апреле, но затем был вынужден уехать из-за болезни. Футболист вернулся в Украину этим летом.

Самба является воспитанником одной из сенегальских футбольных академий. Он играет за юношеские сборные своей страны, которую представлял на уровне команд U-20 и U-17.

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Источник — Telegram

(21 голос)

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Комментарии
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 10:46
    -2
    Igor-fanDK, 30.07.2021 10:44
    может их просто закоптило от горящего битума
    не, дуримар продавец козявок, реально их куча на ремонте городских дорог
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 30.07.2021 10:44
    -1
    может их просто закоптило от горящего битума
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 10:42
    +1
    Igor-fanDK, 30.07.2021 10:41
    борода где ты видел таких дорожных работников??! ты часом не перегрелся на солнышке
    в Харькове их полно
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 30.07.2021 10:41
    -1
    _-AK228, 30.07.2021 10:37
    фиг его знает.... приехал еще в апреле с сенегальской Академии футбола Дару Салам...
    похож на дорожных работников
    борода где ты видел таких дорожных работников??! ты часом не перегрелся на солнышке
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 10:40
    0
    фото "подписания" похоже больше на ситуацию в аэропорту, когда пограничники дают расписаться в бумаге о запрете вьезда в страну
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 10:37
    -1
    фиг его знает.... приехал еще в апреле с сенегальской Академии футбола Дару Салам...
    похож на дорожных работников
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 10:33
    +1
    18 летним он был 95 году где-то
    Ссылка
    István István
    online
      István István, 30.07.2021 10:31
    +3
    18 річний ?
    Може вони там народжуються відразу 10-річними
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 10:31
    +4
    Alexander Киев, 30.07.2021 10:23
    Кто то покупает Траоре с Аякса, Марлона с Сассуоло, Педриньо с Бенфики. А кто-то принимает посылки с Африки у виде Самбу Діалло ВОТ ЭТО ОН, ВОТ ЭТО УРОВЕНЬ ДНА уха-ха-ха
    Самое забавное, что ещё два месяца назад , ты сидя в своей Горловке . Даже не отстреливал , кто такой Траоре с Аякса , Марлон с Сассуоло и главное Пердиньйо с Бенфики
    А теперь из подаёшь как обладателей золотого мяча
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 30.07.2021 10:27
    0
    BUCH, 30.07.2021 10:10
    А ему точно 18 лет???
    На вид , как 30 летняя горилла....
    Траоре 20 лет этому 18, так если сравнить их, то первый вообще горилла 40летняя
    Ссылка
    inflicted
    online
      inflicted, 30.07.2021 10:27
    0
    Ага, 18 років. Звичайно
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.07.2021 10:23
    -4
    Кто то покупает Траоре с Аякса, Марлона с Сассуоло, Педриньо с Бенфики. А кто-то принимает посылки с Африки у виде Самбу Діалло ВОТ ЭТО ОН, ВОТ ЭТО УРОВЕНЬ ДНА уха-ха-ха
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 10:22
    -6
    еще в апреле решили вопрос?! Тихушники скорее всего Луческу вообще не в курсе происходящего
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.07.2021 10:14
    0
    На вид не меньше 30,опять подписали за борщ с пампушками,наверняка такой же мёртвый,как и два предыдущих негритоса от селюка
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 30.07.2021 10:14
    -3
    збирають шлак по всьому світі
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 30.07.2021 10:10
    +1
    А ему точно 18 лет???
    На вид , как 30 летняя горилла....
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 30.07.2021 10:06
    +7
    Руководство клуба все живет мыслями, что Луческу из дерьма умеет пирожки печь.... У него может и терпенье лопнуть.
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 30.07.2021 10:06
    +7
    Руководство клуба все живет мыслями, что Луческу из дерьма умеет пирожки печь.... У него может и терпенье лопнуть.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 10:31
    +4
    Alexander Киев, 30.07.2021 10:23
    Кто то покупает Траоре с Аякса, Марлона с Сассуоло, Педриньо с Бенфики. А кто-то принимает посылки с Африки у виде Самбу Діалло ВОТ ЭТО ОН, ВОТ ЭТО УРОВЕНЬ ДНА уха-ха-ха
    Самое забавное, что ещё два месяца назад , ты сидя в своей Горловке . Даже не отстреливал , кто такой Траоре с Аякса , Марлон с Сассуоло и главное Пердиньйо с Бенфики
    А теперь из подаёшь как обладателей золотого мяча
    Ссылка
    István István
    online
      István István, 30.07.2021 10:31
    +3
    18 річний ?
    Може вони там народжуються відразу 10-річними
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 10:42
    +1
    Igor-fanDK, 30.07.2021 10:41
    борода где ты видел таких дорожных работников??! ты часом не перегрелся на солнышке
    в Харькове их полно
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 10:33
    +1
    18 летним он был 95 году где-то
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 30.07.2021 10:10
    +1
    А ему точно 18 лет???
    На вид , как 30 летняя горилла....
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 10:40
    0
    фото "подписания" похоже больше на ситуацию в аэропорту, когда пограничники дают расписаться в бумаге о запрете вьезда в страну
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 30.07.2021 10:27
    0
    BUCH, 30.07.2021 10:10
    А ему точно 18 лет???
    На вид , как 30 летняя горилла....
    Траоре 20 лет этому 18, так если сравнить их, то первый вообще горилла 40летняя
    Ссылка
    inflicted
    online
      inflicted, 30.07.2021 10:27
    0
    Ага, 18 років. Звичайно
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.07.2021 10:14
    0
    На вид не меньше 30,опять подписали за борщ с пампушками,наверняка такой же мёртвый,как и два предыдущих негритоса от селюка
    Ссылка
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