Источник: Луческу получил «подарок» от Селюка

Киевское «Динамо» подписало контракт с 18-летним сенегальским полузащитником Самбой Диалло.
«А здесь позвольте промолчать. 18(?)-летний сенегалец. «Подарок» Луческу на день рождения, так сказать. От Селюка. Эти люди неисправимы», — прокомментировал канал «Динамо Киев Inside» фото подписания контракта футболистом.
Диалло прибыл в расположение «Динамо» в апреле, но затем был вынужден уехать из-за болезни. Футболист вернулся в Украину этим летом.
Самба является воспитанником одной из сенегальских футбольных академий. Он играет за юношеские сборные своей страны, которую представлял на уровне команд U-20 и U-17.
Источник — Telegram
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похож на дорожных работников
похож на дорожных работников
Може вони там народжуються відразу 10-річними
А теперь из подаёшь как обладателей золотого мяча
На вид , как 30 летняя горилла....
На вид , как 30 летняя горилла....
А теперь из подаёшь как обладателей золотого мяча
Може вони там народжуються відразу 10-річними
На вид , как 30 летняя горилла....
На вид , как 30 летняя горилла....
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