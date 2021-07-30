Источник: Луческу получил «подарок» от Селюка

Киевское «Динамо» подписало контракт с 18-летним сенегальским полузащитником Самбой Диалло.

«А здесь позвольте промолчать. 18(?)-летний сенегалец. «Подарок» Луческу на день рождения, так сказать. От Селюка. Эти люди неисправимы», — прокомментировал канал «Динамо Киев Inside» фото подписания контракта футболистом.

Диалло прибыл в расположение «Динамо» в апреле, но затем был вынужден уехать из-за болезни. Футболист вернулся в Украину этим летом.

Самба является воспитанником одной из сенегальских футбольных академий. Он играет за юношеские сборные своей страны, которую представлял на уровне команд U-20 и U-17.