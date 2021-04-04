Потенциальный новичок Динамо заболел и не может тренироваться

На просмотр в киевское «Динамо» по инициативе агента Дмитрия Селюка несколько дней назад прибыл 18-летний сенегальский легионер Самба Диалло.

Футболист, выступающий на позиции полузащитника, пока что не может принимать участие в тренировочном процессе команды из-за болезни.

После того, как у Диалло закончится больничный, «Динамо» примет решение, продолжать ли просмотр молодого игрока, или отложить этот вопрос на летнее межсезонье, поскольку после болезни легионеру понадобится определенное время на полноценное восстановление.

Диалло является воспитанником одной из сенегальских футбольных академий. Он играет за юношеские сборные своей страны, которую представлял на уровне команд U-20 и U-17.